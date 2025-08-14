FOTO: Barrett regresa de una lesión para capitanear a los All Blacks ante Argentina

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El segunda línea Scott Barrett regresó tras una lesión para capitanear a los All Blacks en su partido inaugural del Campeonato de Rugby, el sábado contra Argentina en Córdoba.

Barrett se lesionó en el primer test de la serie de Nueva Zelanda contra Francia el mes pasado. Se perdió el segundo y tercer duelo mientras Nueva Zelanda completaba una barrida de 3-0 en la serie.

Regresó para retomar la capitanía, cedida por Ardie Savea para el test del sábado, como parte de una alineación experimentada que dispuso el entrenador en jefe Scott Robertson.

Savea jugó su 98º test con la camiseta número 8, combinándose en la tercera línea con Du’Plessis Kirifi en el flanco abierto y Tupou Vaa’i, quien regresó de una lesión, en el lado ciego. Vaa’i desplazó a Samipeni Finau, quien se movió al banco.

Beauden Barrett regresó de una lesión en la mano como flyhalf y se combinó con el medio scrum Cortez Ratima, ascendido al 15 titular en ausencia de Cam Roigard y Noah Hotham, quienes estaban lesionados.

Finlay Christie fue nombrado como el reemplazo de medio scrum y comenzó en el banco junto con Damian McKenzie. Christie, el centro Anton Lienert-Brown y McKenzie aportaron un total combinado de 172 convocatorias a tests para conformar un banco fuerte.

Robertson mantuvo la combinación en el centro del campo de Jordie Barrett y Billy Proctor. Colocó a Rieko Ioane en el ala izquierda.

El prop Tamaiti Williams y el tercera línea Wallace Sititi aún estaban en la lista de lesionados.

“Hemos tenido una gran semana de entrenamiento en Buenos Aires y el grupo estaba listo para salir y rendir,” dijo Robertson. “Scott y nuestros líderes han liderado desde el frente y hay mucho enfoque y motivación en el grupo para el inicio de la campaña.

“Sabemos que la identidad de los Pumas es un juego rápido y físico y hemos seleccionado un equipo que abrazará la ocasión,” añadió. “Han pasado 30 años desde que los All Blacks jugaron en Córdoba y estamos ansiosos por la pasión y energía del público local.”

Los All Blacks cayeron en casa ante Argentina en el Campeonato de Rugby del año pasado, lo que los puso en alerta antes del partido del sábado.

El hooker Julián Montoya será el capitán de Argentina en su 109º test. El fullback Juan Cruz Mallia y el veterano tercera línea Pablo Matera han sido nombrados como vicecapitanes.

Los Pumas jugarán su primer test en Córdoba en 11 años.

Pedro Delgado mantuvo su lugar como prop para su quinto test y Gonzalo García comenzará como medio scrum, combinándose con Tomás Albornoz, quien iniciará nuevamente como flyhalf. Rodrigo Isgro ha sido nombrado para comenzar en el ala derecha.

