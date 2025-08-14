Sinner avanzó a semifinales en Cincinnati y suma once triunfos consecutivos

El italiano Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Cincinnati Open tras vencer con contundencia a Felix Auger-Aliassime en dos sets corridos por 6-0, 6-2, en apenas 71 minutos. El actual número uno del ATP Ranking sumó su undécima victoria consecutiva y continúa sin ceder sets en el certamen.

El duelo representó el primer triunfo de Sinner ante el canadiense, luego de dos derrotas previas en el historial. En esta ocasión, el campeón defensor impuso su dominio desde el inicio, firmando los primeros seis juegos del partido y neutralizando cualquier intento de reacción de su rival. Aunque cedió su servicio en el arranque del segundo set, recuperó rápidamente el control con una serie de intercambios sólidos desde el fondo de la cancha.

La actuación de Sinner se inscribe en una racha histórica: acumula 25 victorias consecutivas en pista dura, convirtiéndose en el quinto jugador masculino en lograrlo en este siglo, junto a Federer, Djokovic, Nadal y Murray. Su última caída en esta superficie fue ante Carlos Alcaraz en la final de Pekín en octubre de 2024.

El italiano, que disputa su primer torneo desde su consagración en Wimbledon, ostenta un registro de 30-3 en la temporada y se encuentra a siete triunfos de alcanzar las 300 victorias en el circuito. Además, mantiene una marca de 74-1 frente a jugadores fuera del Top 20 desde el US Open 2023, con una única derrota ante Alexander Bublik en Halle.