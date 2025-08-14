River empata con Libertad en un duelo picante en Paraguay: seguilo en vivo
El conjunto argentino de Marcelo Gallardo abre la serie de octavos de final.
14/08/2025 | 21:53Redacción Cadena 3
FOTO: River visita a Libertad en Paraguay. (Prensa CARP)
Libertad recibe a River, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina. El partido cuenta con transmisión de Cadena 3.
Seguí la transmisión en vivo por el YouTube de radio:
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Libertad y River por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
¿Quiénes son los entrenadores? El entrenador de River es Marcelo Gallardo, mientras que el de Libertad es Sergio Aquino.
¿Cuándo se celebra el partido? El partido se celebra este jueves, a las 21:30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? Se llevará a cabo en el Estadio Tigo La Huerta en Paraguay.
¿Cómo ver el partido? Se puede ver por Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]