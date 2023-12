Kevin Spacey volvió con todo: "Netflix existe gracias a mí"

FOTO: "Netflix existe gracias a mí" dijo Kevin. No saben si habló por él o por el personaje

No hay ninguna duda de que "House of cards" es la primera serie sobre la que edificó su fama y su prestigio Netflix. El problema es que el imprevisto desenlace de lo que era una relación perfecta es lo que hace que la plataforma de straming prefiera no hablar de la producción en la que brilló Kevin Spacey en el rol de Frank Underwood.

Y el drama consiste en que , en la cumbre de su popularidad y con el rating por las nubes, el actor que ha acumulado en su dilatada carrera dos premios Oscar fue acusado de acoso y abuso en perjuicio de un menor de edad. Todos saben lo que ocurrió.

Spacey fue eyectado del set tras el pago de una indemnización de 36 millones de dólares. Y la serie tuvo una temporada adicional con la excelente Robin Wright en el rol presidencial pero sin poder mostrar ni hablar de su antecesor en el cargo porque Netflix prefirió sacrificar la credibilidad de su nave insignia a arriesgarse a que alguien criticara a la compañía por tener a un probable acosador.

No está claro cómo están reaccionando los fanáticos del actor, pero al menos en la justicia ha logrado sentencias absolutorios, ya sea por prescripción retiro de la denuncia o sobreseimiento. El intérprete, que ha tenido personajes que le han valido premios de la importancia del Oscar, tiene debilidad por Frank Underwood y desde 2018 suele aparecer en las fechas clave en la piel del corrupto presidente para dejar algún mensaje.

Esta vez concedió una entrevista al periodistra conservador Tuckert Carlson.

Durante los siete minutos que duró la charla Spacey dice "he vuelto al trabajo en el momento que hemos empezado a hablar". Luego le presuntan si esa expresión le pertenece a él o a su personaje.

"Un poco de ambas. Quiero decir, ¿qué es verdad y qué es falso? ¿Qué es la vida y qué es arte? ¿Qué es real, qué es actuación? Me encanta cuando estas cosas interseccionan porque es donde se pone interesante".

Y en la parte medular de la entrevista, disparó: "Es extraño que decidieran cortar públicamente todos los lazos conmigo basándose solo en alegatos, alegatos que ahora se han probado falsos. Porque no creo que haya ninguna duda. Netflix existe gracias a mí. Yo lo puse en el mapa y ellos intentaron ponerme bajo tierra"