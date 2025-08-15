"Godzilla en Santa Fe": monstruosidad mítica de la capital a la Crack Bang Boom

En el marco la Crack Bang Boom, desde el predio del parque España duranta Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el director de la película independiente "Godzilla en Santa Fe", Alexander Duré, compartió detalles sobre este innovador proyecto que generó gran expectativa en la región.

"La verdad que está teniendo muchísima repercusión la película. No esperábamos ni ahí", afirmó Duré, quien destacó que la idea surgió en una reunión entre amigos. El director recordó el momento en que se le ocurrió la trama: "Estaba en la casa de Gastón Zúñiga, el codirector, y vi un muñeco de Godzilla gigante que tenía su abuela. Ahí se me ocurrió hacer una película con ese muñeco".

La historia de "Godzilla en Santa Fe" se desarrolla en la ciudad de Santa Fe, donde un huevo de dinosaurio, enterrado hace 65 millones de años, emerge tras las inundaciones y la contaminación, convirtiéndose en el famoso monstruo.

Duré también mencionó que la producción se realiza con recursos limitados y con la colaboración de amigos y aficionados al cine. "Todo fue poniendo la gente. No teníamos presupuesto. Hacemos cine con lo que tenemos", expresó.

La película se caracteriza por su enfoque humorístico y su crítica a la situación actual, destacando que "los vecinos son los que tienen que afrontar esta situación. Se tienen que unir porque el gobierno no los ayuda".

Respecto a la producción, Duré comentó que el equipo ha crecido de manera orgánica: "En cada rodaje se fue sumando gente. Ayer hicimos un rodaje de unos efectos especiales que nos faltaban". La película tiene como meta ser presentada en el Festival de Buenos Aires de Rojo Sangre, que se llevará a cabo del 20 al 30 de noviembre, y se espera que el estreno en Santa Fe sea a principios de octubre.

Finalmente, Duré invitó a la comunidad a seguir el proceso de la película a través de las redes sociales, donde se pueden encontrar avances y detalles sobre el proyecto. "El Instagram es Godzilla guión bajo SF. En YouTube está el tráiler", concluyó.

Con un enfoque local y un espíritu colaborativo, "Godzilla en Santa Fe" promete ser una propuesta cinematográfica única que refleja la cultura y las problemáticas de la región.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.