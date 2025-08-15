Colores, personajes y mucha actitud: las mejores fotos de Crack Bang Boom

La 14ª edición de Crack Bang Boom (CBB), el emblemático evento de cómics, anime y cultura pop, transformó Rosario en un escenario vibrante de creatividad y diversión.

Desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto, el Galpón 11, el Centro de Expresiones Contemporáneas y Puerto Joven se llenaron de colores, personajes icónicos y miles de fanáticos ávidos por sumergirse en este universo. Como ya es costumbre en cada evento destacado de la ciudad, Cadena 3 Rosario dice presente desde el corazón de la convención con su Estudio Federal.

La segunda jornada del evento destacó por la masiva presencia de entusiastas del anime y el cosplay, quienes desfilaron con increíbles disfraces de sus personajes favoritos.

Desde clásicos como Spiderman y Batman hasta íconos del anime como Gohan (Dragon Ball Z) y los personajes de Akira, la variedad fue asombrosa. Incluso los Cazafantasmas hicieron su aparición, sumando más magia al ambiente festivo.

El gran desfile de cosplay, programado para el domingo en el Parque España, promete ser uno de los momentos más esperados, con participantes que llevarán al extremo su dedicación por recrear a sus héroes y villanos preferidos.

Invitados y actividades especiales

Entre los invitados internacionales y nacionales se destacan figuras como Rafael Albuquerque, Martín Cóccolo, David Lloyd (gracias al programa Cultura Circular del British Council), Thomas Dassance, Atsushi Kaneko, R. G. Llarena, Frederic Toutlemonde, Paula Andrade, Power Paola, Ricardo Ferrari, Luis Scafati, entre muchos otros.

Además, habrá talleres para todas las edades, revisiones de carpetas y portafolios por parte de editores internacionales y una oportunidad única para que artistas emergentes presenten sus proyectos.

El manga tendrá un lugar protagónico este año con la presencia del autor japonés Atsushi Kaneko, quien brindará dos charlas sobre el proceso creativo en el cómic japonés. También se suma un importante stand comercial de la editorial Kodansha, una de las más influyentes del sector.

Organizado por el equipo de CBB liderado por el historietista Eduardo Risso, con el apoyo de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe, Crack Bang Boom se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del país. Esta edición, además, se inscribe en el marco del 300° aniversario de la ciudad de Rosario, con una muestra especial y un concurso de historietas dedicados a esta conmemoración.