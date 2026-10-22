Ucrania intensifica evacuaciones en Kramatorsk y Sloviansk ante la creciente amenaza rusa

FOTO: Imagen del 20 de agosto de 2026 de un rescatista ayudando a una mujer a evacuar un edificio dañado en un ataque nocturno ruso con misiles y drones, en Kiev, Ucrania.

El jueves, las autoridades ucranianas anunciaron la evacuación obligatoria de las familias con hijos en las dos principales ciudades del Donbás que aún están bajo control de Kiev: Kramatorsk y Sloviansk.

Estas localidades son los últimos bastiones del ejército ucraniano en la región oriental de Donetsk, un territorio que el Kremlin reclama como parte de Rusia. En los últimos meses, las tropas rusas han estado avanzando hacia esta área y actualmente se encuentran a una distancia de entre 5 y 15 kilómetros, con la intención de capturarla.

"Extenderemos la zona de evacuación obligatoria para las familias con hijos, que ahora abarca todas las localidades de las aglomeraciones de Kramatorsk y Sloviansk", declaró en Telegram el gobernador regional, Vadim Filashkin, aunque no especificó cuántas personas se verán afectadas por esta medida, según lo informado por DW y Noticias Argentinas.

Previamente, las autoridades locales habían dispuesto evacuaciones obligatorias en diversas áreas de Sloviansk y Kramatorsk. Filashkin advirtió que "la situación de seguridad no para de deteriorarse" y que las fuerzas rusas atacan las dos ciudades "cada día". "Quedarse ahí con niños representa un riesgo injustificable", añadió el gobernador.

El martes, un ataque ruso en Kramatorsk dejó cuatro muertos. Dos semanas antes, un ataque contra dos autobuses en la misma ciudad causó la muerte de 30 personas.

A mediados de octubre, Yulia Rijakova, funcionaria ucraniana local, informó que alrededor de 350 niños viven en la zona de Kramatorsk y Sloviansk. Rijakova también mencionó que más de 70.000 personas, entre ellas 3.000 niños, residen en las áreas de Donetsk que están bajo control de Kiev.