Francia prohíbe manifestaciones no sindicales y refuerza seguridad ante disturbios

Buenos Aires, 22 octubre (NA) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves la prohibición de las manifestaciones no organizadas por sindicatos en los próximos días y convocó un Consejo de Defensa para definir medidas de seguridad adicionales. La decisión se produce tras los disturbios ocurridos el 17 de octubre en varias ciudades del país.

En la capital, las autoridades han autorizado una marcha programada para el sábado, que irá desde Bastilla hasta Nación, organizada por la CGT y otros sindicatos, aunque se ha prohibido el trayecto hacia Ópera, según fuentes locales.

En la ciudad de Lyon, todas las manifestaciones del sábado han sido prohibidas, y el ministerio del Interior ha anunciado un despliegue policial un 20 % mayor que el del 17 de octubre, incluyendo el apoyo de militares y unidades de élite, según el medio France 24.

Macron, tras reunirse con responsables de seguridad interior, explicó que los prefectos tienen la autoridad para prohibir concentraciones consideradas "ilegítimas" que no cuenten con el respaldo de sindicatos, especialmente si existe el riesgo de alteraciones del orden público.

El presidente declaró: "La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", haciendo alusión a los recientes disturbios que han afectado a varias ciudades francesas en el contexto de protestas contra el aumento del costo de vida.

Continuando con su discurso, el mandatario sostuvo: "No es el momento de hacerlo; queremos que la calma vuelva a todas partes. El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación".

"Ante esta situación, nuestra determinación es absoluta", enfatizó el jefe de Estado, quien enumeró las medidas adoptadas recientemente para restablecer el orden en un país que sigue conmocionado por episodios de violencia, vandalismo y saqueos en múltiples ciudades.

En sus declaraciones, también anunció: "Estamos trabajando para restablecer el orden, mediante toques de queda, prohibiciones y otras medidas que aplicaremos en los próximos días. También estamos trabajando con las fuerzas políticas y sindicales, como corresponde".

Macron se refirió a la reunión del Gobierno con líderes sindicales y las que se llevarán a cabo con las fuerzas políticas y los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las ciudades más afectadas por los destrozos.

El objetivo es garantizar que "el diálogo y el trabajo continúen sobre las demandas y reivindicaciones legítimas, especialmente las de nuestra juventud", añadió, de acuerdo con el sitio DW.

Para ello, se ha programado una reunión para el lunes con organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, patronales, representantes de administraciones territoriales y parlamentarios para seguir fomentando el diálogo.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando los eventos del 17 de octubre, con miles de detenidos y cientos de encarcelados. Macron aseguró que las pesquisas seguirán para esclarecer la identidad de los implicados y su grado de participación.