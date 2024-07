Yuyito, tras su encuentro con Milei en el Colón: "Es un hombre distinto a todos"

El presidente Javier Milei fue al Teatro Colón para ver la ópera Carmen, de Georges Bizet, en compañía de la exvedette Amalia "Yuyito" González, en medio de los rumores de un romance.

Este miércoles, la conductora de Empezar el día dialogó en TN sobre la velada que compartió junto al mandatario.

Ante la pregunta de si mantiene un diálogo habitual con el Presidente, Yuyito aclaró: "No es que estamos charlando, ayer fue como el primer contacto o primera invitación. Mucho no se podía hablar porque no podés hablar en el Colón".

Y agregó: "Yo entré sola y me fui sola, entonces no hubo chance a conversaciones, así que bueno… esperaré a la próxima invitación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la pregunta de Sergio Lapegüe sobre si Milei le parecía atractivo, González respondió con un contundente "sí" y soltó una risa. Ante la sorpresa del conductor, agregó: "¿Había que terminar la frase? Sí, me parece un hombre atractivo".

Luego, la exvedette habló en el ciclo Mañanísima (El Trece) sobre cómo ve a Milei, más allá de su rol político. En esa línea, dijo: "Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación que sea ir a una ópera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos".

Además, González dejó la posibilidad abierta a una nueva cita: "Tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su programa en Canal Magazine, dedicó los primeros minutos del mismo para hablar de su encuentro con el mandatario y contó que se mensajearon para agradecer el tiempo que pasaron juntos. "Me dijo que la pasó muy bien y yo también", agregó.

Al calificar cómo la pasó junto a Milei, aseguró que "fue un 11 sobre 10, y si hay un después, lo veremos". Y concluyó: "Me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación".