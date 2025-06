Julia Mengolini criticó a Mariana Brey y conmocionó con anécdota sobre su hija

Julia Mengolini desnudó su malestar en una reciente aparición mediática, donde arremetió contra Mariana Brey, calificándola de "tilinga" y acusándola de aprovecharse de su perfil libertario para ganar relevancia en los medios. Durante esta crítica, Mengolini compartió una emotiva experiencia con su hija Rita, quien, al enterarse de que no asistirían a la función de prensa de La Sirenita, se mostró preocupada. "Estábamos por ir a la función y le tuve que explicar a Rita, con lágrimas en los ojos, que no íbamos a poder asistir", confesó.

La pequeña, anticipando la gravedad de la situación que enfrenta Cristina Kirchner, respondió: "¿Cómo hacemos para defenderla?". Este episodio personal revela el afecto y la preocupación que despierta la figura de la ex presidenta en la familia de Mengolini.

En el desarrollo de su intervención, la comunicadora disparó críticas hacia Brey: "Cuando me fui de C5N, esta tilinga empezó a tomar mucho protagonismo. Yo no la ubicaba hasta que adoptó su postura política libertaria y le tomó gusto a ser una canalla". Asimismo, continuó con su cuestionamiento: "No tiene ni idea porque la política no le interesa realmente; simplemente actúa en función de un posicionamiento pasajero. A la tilinga le diría que pare. Es un gato fascista".

Para completar el cuadro de tensiones, Brey no se quedó callada. Al escuchar su nombre, se mostró desconcertada: "¿Quién?". Luego, refutó las críticas señalando que su posición ideológica nunca se basó en descalificar al otro, sino en mantener el respeto y la tolerancia. "No atacaría a las personas por sus ideas, ella tendrá las suyas, no sé cuáles son y tampoco me importa", acotó aparentemente molesta. Brey hizo un llamado a la reflexión sobre el respeto en el diálogo y la importancia de no descalificar a los que piensan diferente. Su respuesta evidenció un claro desapego hacia la controversia generada, manteniendo una postura neutral en un ambiente cada vez más polarizado.