Julia Mengolini: "Si Cristina Kirchner está viva, tiene que ser ella, no yo"

En una declaración contundente, la periodista Julia Mengolini afirmó que no tiene intenciones de postularse a la presidencia, argumentando que, si Cristina Kirchner está viva, "tiene que ser ella" quien asuma ese rol. Durante su participación en el programa "A quién le importa" por Splendid AM990, Mengolini enfatizó que la corrupción dentro del poder judicial fue un factor determinante en la ratificación de la condena de seis años de prisión que enfrenta la ex mandataria.

Durante la entrevista, Mengolini mantuvo un intenso cruce con su colega Mariana Brey, a quien acusó de carecer de conocimientos sobre política. "No tengo la menor intención de reconciliarme con Mariana Brey. No se puede comparar a Cristina con los genocidas. Me parece muy canalla", sostuvo con firmeza.

La comunicadora también destacó el cambio en la polarización política del país, señalando que actualmente la división entre los ciudadanos ya no se centra únicamente en la figura de Cristina Kirchner, sino que se ha transformado en una batalla entre "democracia versus autoritarismo". En ese sentido, argumentó que las fuerzas democráticas deben prevalecer.

Mengolini también cargó contra el juez Mariano Borinsky, afirmando que su relación con Mauricio Macri lo descalifica para juzgar a Cristina Kirchner. Relató que Borinsky ha visitado la casa del ex presidente en múltiples ocasiones y que, en cualquier país serio, esto sería un argumento suficiente para anular el juicio. Según ella, la corrupción en el poder judicial argentino es evidente y criticar que algunos duden de una posible conspiración entre los magistrados es absurdo, ya que todos tienen vínculos con Macri.

Sin embargo, la periodista manifestó una visión esperanzadora sobre la situación actual del país. Afirmó que se percibe un estado de alerta y un nuevo compromiso por parte de la ciudadanía, sugiriendo que podría ser el inicio de una "rebelión popular". Aclaró que no se refería a acciones violentas, sino al deseo de una construcción colectiva.

Cuando Barton, el conductor del programa, le preguntó sobre la posibilidad de convertirse en presidenta, Mengolini fue contundente: "No puedo ser presidenta. Tengo la valentía para asumir ese cargo, pero no la inteligencia necesaria. Además, necesitaría un fuerte respaldo popular. Si Cristina está viva, tiene que ser ella. No me interesa ser presidenta".

Por último, reflexionó sobre el estado de la dirigencia política, mencionando que muchos se han distanciado de las bases electorales y que la alta tasa de ausentismo en las últimas elecciones es un indicador claro de ello. "Creo que esto solo va a crecer, ya que la resistencia peronista, después del golpe del 55, se consolidó desde las bases y en secreto. En lugar de extinguirse, podría haber un proceso de organización y crecimiento", concluyó.