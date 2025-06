Icardi denuncia a Wanda Nara por "secuestro" de sus hijas y multas millonarias

El futbolista Mauro Icardi presentó un extenso escrito de 20 páginas ante la justicia, en el que se refirió a la situación delicada que enfrenta con Wanda Nara respecto a la tenencia de sus hijas. En su denuncia, Icardi expresó que se sentía "condenado cruelmente" por la decisión judicial que lo obliga a pasar el día del padre en el Chateau Libertador, sin la presencia de su actual pareja, Eugenia “La China” Suárez.

La disputa entre ambos continúa en un ambiente de tensión. El abogado de Icardi acusó formalmente a Wanda Nara de haber “sustraído” a las menores de su hogar en contra de la voluntad del futbolista, y acuñó el término “secuestro de los niños por parte de su madre”. Además, remarcó que la mediática mantiene una relación extramatrimonial con una persona 14 años menor y que el mismo tiene antecedentes penales relacionados con consumo de sustancias.

Por su parte, Nara no dudó en seguir compartiendo imágenes de sus hijas en su cuenta de Instagram, con motivo del cuarto aniversario de su línea de productos de belleza. A la vez, su amigo y estilista Kennys Palacios también subió un video del evento donde adivinan que las menores estaban presentes.

Icardi, en su escrito, no solo demanda que las niñas se queden a su lado, sino que busca tener a su pareja durante el tiempo que pase con ellas. Argumentó que siempre ha priorizado su rol como padre desde su adolescencia y que se trasladó a Turquía para tratar de recuperar a sus hijas, a las cuales considera que han sido "secuestradas".

El futbolista narró el sufrimiento que siente al escuchar a sus hijas llorar por no estar a su lado durante las celebraciones del club Galatasaray, donde las menores vivieron sus últimos años. “Como padre me planto, me pregunto ¿Hasta cuándo y cuánto más debo soportar?”, cuestionó, asegurando que ni la justicia ni su ex esposa pueden determinar las relaciones familiares.

Icardi continuó señalando que no existe un motivo legítimo que justifique la restricción que afecta su vínculo con sus hijas y descalificó la intervención judicial, calificándola de “escándalo”. Afirmó que la historia familiar debe resolverse en el ámbito privado, y que su trabajo es comunicar a sus hijas lo que sucede, al igual que lo debe hacer su madre.

El delantero del Galatasaray hizo un emotivo llamado, describiendo su dolor por hacerse a un lado de su familia y su lucha constante para estar presente en la vida de sus hijas. Criticó que se le ignore mientras su expareja parece ser recompensada por su desobediencia a las normas que regulan su situación judicial.

Asimismo, reveló que Wanda ha acumulado multas por un total de $240 millones debido a su falta de cumplimiento con las disposiciones judiciales, lo que Icardi interpretó como un castigo hacia él por su correcto comportamiento como padre. En un cierre desgarrador, expresó su amor por su actual pareja, mencionando que no se siente avergonzado por la difusión de su situación y reclamando el respeto a sus decisiones familiares.