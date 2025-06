La emocionante sorpresa de José María Muscari por el saludo de su hijo Lucio

José María Muscari vivió un conmovedor momento durante una entrevista en el marco de su exitosa obra “Sex”, al recibir un saludo especial de su hijo Lucio. Este saludo, dedicado por el mismo adolescente, se transmitió en el programa Desayuno Americano, y fue grabado respectivamente para el Día del Padre, que se celebra el próximo domingo. Al ver el video en pantalla, Muscari no pudo contener las lágrimas al escuchar las dulces palabras de su hijo: “Feliz día, viejo. Te quería agradecer por todo lo que hacés por mí, porque siempre estás cuando te necesite, aunque te salga un laburo, aunque tengas que hacer alguna nota o lo que sea, siempre estás”.

El director teatral se mostró impactado por el mensaje, reconociendo que no esperaba tal sorpresa, dado que su hijo, a quien adoptó hace año y medio, suele ser reservado ante las cámaras. Su reacción fue notable: “No lo esperaba, no puedo acreditar lo que acabo de ver porque Lucio es anti cámara. O sea, es un adolescente”, manifestó entre lágrimas Muscari, evidenciando la emoción del momento.

Muscari describió a Lucio como un “hijo mágico”, resaltando la profunda conexión que han ido construyendo juntos. “Escucharlo es muy movilizante, yo lo amo y creo que tengo un hijo extraordinario. No me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó. Es increíble como persona, sus sentimientos y su forma cotidiana de ser mi hijo”, explicó, reflejando el vínculo afectivo que han forjado.

El director agregó que la relación es una elección mutua, afirmando: “Lucio eligió ser parte de esta familia y yo elegí que él forme parte de mi vida. Nadie nos obligó, nos elegimos, sabemos que nos tenemos y ahora hay que ponerle trabajo.” Este emotivo momento en la televisión no solo fortaleció su relación, sino que también mostró la belleza de la paternidad adoptiva.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, Muscari compartió la noticia de su adopción en sus redes sociales, expresando su felicidad al convertirse en padre de Lucio. “Hoy es el gran comienzo de mi vida como padre de Lucio. Mi hijo tiene 15 años y nos elegimos, nos adoptamos y la vida nos unió. Gracias universo, gracias Lucio”, había escrito el director en su cuenta de X, evidenciando lo significativo que ha sido para él este nuevo rol familiar.