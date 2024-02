Taylor Swift logró su cuarto Grammy al mejor álbum del año: todos los ganadores

La superestrella del pop Taylor Swift batió el domingo otro récord en la industria musical al ganar el premio Grammy al álbum del año por cuarta vez, una cifra sin precedentes en un palmarés dominado por mujeres.

Swift, quien se encuentra en medio de la gira de conciertos más taquillera del mundo, también anunció que publicará un nuevo álbum en abril.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La estadounidense, de 34 años, ganó el premio al álbum del año por "Midnights", eclipsando a las leyendas de la música Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que lo obtuvieron tres veces cada uno.

En el escenario, Swift sostuvo que estaba encantada con el premio y que seguiría escribiendo y cantando canciones.

"Me hace muy feliz", dijo. "Lo único que quiero es seguir haciendo esto".

/Inicio Código Embebido/

La reinísima Celine Dion presenta el gran premio de la noche, ALBUM DEL AÑO, y es para MIDNIGHTS - Taylor Swift. #Grammys pic.twitter.com/W2M2v4N6Bl — Baini ???? (@Lbaini) February 5, 2024

/Fin Código Embebido/

Antes, Swift recibió el premio a la mejor interpretación vocal pop y aprovechó el momento para anunciar que publicará "The Tortured Poets Department" el 19 de abril.

"Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los dos últimos años", expresó Swift al dvelar el nuevo álbum.

Las artistas femeninas arrasaron el domingo en los principales premios.

Billie Eilish se llevó el premio a la canción del año por "What Was I Made For?", una balada escrita para la banda sonora de la película "Barbie". Miley Cyrus se hizo con la grabación del año por su himno de empoderamiento "Flowers".

La mejor artista revelación fue para la cantante de R&B y pop Victoria Monét.

Los ganadores fueron elegidos por los músicos, productores, ingenieros y otros miembros de la Academia de la Grabación. En los últimos años, el grupo se ha esforzado por diversificar su composición, invitando a más mujeres y diversidades raciales a formar parte de sus filas.

A continuación, la lista de los ganadores en las categorías de la ceremonia televisada:

ÁLBUM DEL AÑO

"Midnights", Taylor Swift

GRABACIÓN DEL AÑO

"Flowers", Miley Cyrus.

CANCIÓN DEL AÑO

"What Was I Made For?", Billie Eilish (de la película "Barbie"); Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores.

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Victoria Monét

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Midnights", Taylor Swift.

MEJOR ACTUACIÓN POP EN SOLITARIO

"Flowers", Miley Cyrus.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

"Mañana será bonito", Karol G.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

"Bell Bottom Country", Lainey Wilson.

MEJOR CANCIÓN R&B

"Snooze", de SZA; Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, compositores.

PREMIO DR. DRE AL IMPACTO GLOBAL

Jay-Z.

Fito Páez, uno de los nominados

El artista rosarino Fito Páez estuvo nominado tras el premio obtenido en 2021, en el marco de la 66° gala de los premios.

En la previa, el músico compartió imágenes de un encuentro con con colegas como la mexicana Natalia Lafourcade, el cubano Cimafunk y el legendario norteamericano Paul Williams.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro musical reunió al rosarino que este año llegó a la ronda final de premiación en la categoría Álbum Alternativo o Rock Latino por "EADDA9223", disco de reversiones de su clásico "El amor después del amor".

Lafourcade, ganó el apartado de la mano de la placa "De todas las flores", en lo que fue un empate junto con "Vida cotidiana", del popular cantante colombiano Juanes.

También estaban nominados "Martínez", del puertorriqueño Cabra y "Leche de tigre", del dúo Diamante Eléctrico.

Cimafunk, por su parte, estaba nominado en la categoría de Interpretación Musical Global por “Todo Colores” (que grabara junto a Ibrahim Maalouf) y Williams, de 83 años, fue uno de los ganadores del año pasado.

Gracias a "EADDA9223" Fito alcanzó su cuarta nominación a estos lauros de la industria musical global después de “Abre”, "La conquista del espacio" (con el que ganó hace tres años) y “Los años salvajes”, la temporada anterior.