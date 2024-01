Durísimo: Gil Navarro fue tajante cuando le preguntaron por "Floricienta"

Florencia Bertotti ya vendió 12 shows en el Movistar Arena y su icónica pareja en la novela, Juan Gil Navarro, se mostró desinteresado en participar.

Los fanáticos de la tira aclamaban para que el actor sea parte del proyecto, pero Gil Navarro, lejos de interesarse, desestimó cualquier posibilidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Primero en una red social y citando una frase de la canción “Adiós” de Gustavo Cerati, aseguró que no quiere estar en el regreso del musical.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”

Posteriormente en una entrevista televisiva en el programa “Implacables”, fue mucho más duro en la respuesta:

“Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cabe recordar que el actor, que hoy tiene 50 años, en el final de la primera temporada ya había expresado su cansancio por participar de la tira y la historia dio un giro matando al personaje.