Necesita una nueva operación la adolescente baleada en Villa Los Filtros

La adolescente baleada durante asalto el 10 de abril en barrio Villa Los Filtros de la ciudad de Córdoba necesita una nueva operación.

Lo indicó su papá Bernabé a Cadena 3 quien al respecto agregó: "Falta un tiempo largo para que tenga una vida normal. En este momento, no puede ir a la escuela".

"Cuando salió del hospital los médicos me dijeron que tiene que hacer otra operación. Ella lleva una bolsita, porque no puede hacer una fuerza, o puede sentarse rápido y cuando hace un poquito mal movimiento la bolsita se despega. Entonces ella no puede ir al colegio", contó a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La menor, de 16 años, había manifestado en Cadena 3 su entusiasmo por estudiar y progresar antes del incidente. Tiene sueños de convertirse en azafata y estaba motivada para alcanzar sus metas. Sin embargo, su situación actual la ha dejado limitada en sus actividades.

La próxima operación y las secuelas que ha dejado en su salud requieren que se mantenga en reposo y evite esfuerzos físicos.

"La verdad que no estuve trabajando, durante este tiempo estuve en la casa con mi hija porque no lo podía dejar, y ahora, la plata no alcanza y tengo que salir si o si para poder sostener mi familia. La necesidad que me obliga es ir a trabajar y traerle todos los días el pan del día", dijo el hombre de profesión albañil.

"La verdad es que seguramente voy a estar en una changa, no voy a hacer un trabajo fijo, como debe ser, porque en breve la van a operar de nuevo y no sé cuánto tiempo me voy a quedar de nuevo sin trabajar por estar al lado de mi hija", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/





Entrevista de Miguel Clariá