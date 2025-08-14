FOTO: Evangelina Anderson: "Estoy separada, pero mi familia no es un circo"

Hace varios meses se escucharon los rumores sobre la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, pero la pareja intentó por todos los medios continuar con el proyecto de familia que iniciaron hace 18 años.

Finalmente, la modelo confirmó la separación: "Sí, estoy separada. Estamos muy bien, no voy a dar detalles porque hay una familia y tres hijos. Mi vida no es un show y mi familia no es un circo".

Evangelina confirmó que vivirá en Argentina junto a sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. “Me quedo en Argentina. Mi prioridad son mis hijos, su paz y estabilidad. Tengo muchos amigos y una familia maravillosa. Detalles no doy, pero sí hace bastante estamos separados. 18 años es mucho tiempo y estamos tratando de salir adelante, nos llevamos bien”.

La modelo no quiso dejar el divorcio en manos de abogados: "Siempre estuve tranquila, podemos arreglarlo entre nosotros porque está todo muy bien. No me estaba escapando (de la prensa), pero es un momento complicado. Me gusta darles notas y estoy muy agradecida, pero me daban un poco de miedo. Está todo bien entre nosotros y nos acomodamos. Me quedo a vivir acá, tengo muchos proyectos de trabajo".