Porqué Argentina debe indemnizar al homicida "Concheto" Álvarez: "Es una locura"

El Estado argentino deberá indemnizar con 11 mil dólares a Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, quien cumple condena por múltiples homicidios, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor, reconociendo errores en su proceso judicial.

-Argentina deberá indemnizar al múltiple homicida. Y para ello estamos con el abogado constitucionalista Diego Armesto. ¿Nos ayuda a entender qué errores se habrían cometido en su proceso judicial?

Se cometieron errores en los juicios que enfrentó. Guillermo Álvarez se recibió de abogado en la cárcel y revisó su proceso, logrando que la Corte Internacional de Derechos Humanos hiciera lugar a su reclamo.

- ¿Qué consecuencias tiene esto para Argentina?

La Corte condenó a Argentina a pagarle una indemnización de 11 mil dólares por daño material e inmaterial. Esto es preocupante porque demuestra que los errores judiciales tienen consecuencias internacionales.

- ¿Qué nos dice esto sobre el sistema judicial argentino?

Es un indicativo de que hay fallas en el sistema. Las consecuencias de los errores de nuestros poderes y de quienes los integran, las terminamos pagando todos los argentinos. Siempre la sanción es para el país.

- ¿Están garantizados los procesos para evitar casos como este en el futuro?

Eso depende de la idoneidad de los jueces. Si no hay un control adecuado, corremos el riesgo de repetir errores.

El caso Guillermo Antonio Álvarez es un tema que hoy tendríamos que estar debatiendo en todos lados las consecuencias de los malos funcionarios y las consecuencias de no respetar la ley en la Argentina.

- ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación?

Es esencial que los poderes del Estado asuman su responsabilidad y que se realice un análisis exhaustivo del control de constitucionalidad y convencionalidad antes de tomar decisiones. Porque todo esto es consecuencia de esta mala praxis que no tiene consecuencias políticas.

Es una locura, pero así funciona el sistema.

Entrevista de "Siempre Juntos".