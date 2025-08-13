Argentina deberá indemnizar al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

El Gobierno argentino decidió indemnizar al condenado por múltiples homicidios, Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez, con un pago de 11 mil dólares. Esta resolución, formalizada en el Decreto 577/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y se tomó en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Álvarez, quien lleva 29 años detenido, recibirá esta compensación por daños materiales e inmateriales, tal como lo ordenó el tribunal internacional. La decisión se basa en un fallo emitido el 24 de marzo de 2023, que estableció que el Estado argentino debía indemnizar a Álvarez, quien ha sido condenado por múltiples homicidios.

La notificación oficial al Estado se realizó el martes previo a la publicación del decreto. La CIDH declaró que “Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal” en el caso Álvarez vs. Argentina.

El monto de la indemnización se desglosa en 1.000 dólares por daño material y 10.000 dólares por daño inmaterial. El decreto menciona que esta medida fue elaborada con la participación de varios ministerios, incluyendo Relaciones Exteriores, Economía y Justicia, que actuaron dentro de sus competencias.

El texto del decreto enfatiza la obligación del país de acatar las sentencias internacionales de derechos humanos, tanto a nivel nacional como ante la comunidad internacional. La publicación del decreto fue firmada por el presidente Javier Milei y otros funcionarios de alto rango, y el gasto correspondiente se imputará a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

La CIDH, en su fallo, determinó que Argentina había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante el proceso penal al que fue sometido Álvarez en 1999. La Corte concluyó que el Tribunal Oral de Menores (TOM) 1 de la Capital Federal había cometido diversas irregularidades en el juicio.

Entre las violaciones se mencionaron la falta de garantías judiciales, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada. Además, la Corte ordenó al Estado argentino realizar una revisión amplia de la sentencia dictada contra Álvarez y pagar las indemnizaciones correspondientes.

Guillermo “Concheto” Álvarez fue acusado de asesinar al hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, el 28 de julio de 1996. Durante el robo del automóvil de la víctima, Álvarez disparó dos veces, a pesar de que el hombre no ofreció resistencia. Ese mismo día, también fue responsable de otros homicidios, incluyendo el de un policía y una estudiante.

Álvarez, conocido por hacer apología de sus crímenes, había declarado que “robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse”. Su detención se produjo en un chalet donde vivía con su familia y, en su habitación, se encontraron recortes de prensa sobre crímenes cometidos por otros asesinos seriales.

A diferencia de sus cómplices, Álvarez provenía de una familia acomodada y había asistido a instituciones educativas privadas. Sin embargo, también reclutaba jóvenes de barrios marginales para sus actividades delictivas. Los peritos que lo evaluaron lo describieron como un “narcisista, un psicópata perverso”. Su banda de delincuentes se enfocaba en restaurantes de lujo y otros objetivos de alto perfil.

En diciembre de 2015, la justicia consideró que su condena de prisión perpetua debía ser revisada, permitiéndole obtener la libertad. Sin embargo, fue arrestado nuevamente meses después por un intento de robo. En abril de 2020, durante la pandemia, Álvarez firmó un acuerdo que evitó un motín en la cárcel de Devoto, donde ha continuado su formación académica y ha asumido su propia defensa.