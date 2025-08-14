Taxistas contra Uber en Córdoba: "Resistiremos hasta la última gota de sangre"

La ciudad de Córdoba vive un día de extrema tensión en las inmediaciones del Concejo Deliberante, donde una masiva protesta de taxistas se desarrolla en medio de un debate clave sobre la legalidad de Uber.

La sesión, que promete ser definitoria, ha generado un clima de confrontación, alimentado por las declaraciones incendiarias de Jorge Montes, titular de Permisionarios de Taxis de la ciudad, quien no dudó en hablar de “resistir hasta la última gota de sangre” para evitar la aprobación de la ordenanza que habilitará la operación de la plataforma de transporte.

Tras una reunión de la comisión de presidentes de todos los bloques del Concejo Deliberante, fuentes confirmaron que el tema será tratado hoy mismo y que existe un consenso generalizado para aprobar la normativa.

“Hoy se aprueba, no se quiere dilatar más este tema”, aseguraron desde el cuerpo deliberativo, lo que intensifica aún más la presión en las calles, donde los taxistas se movilizan en defensa de un sector que, según Montes, tiene “100 años de vida” y enfrenta una amenaza existencial.

En diálogo con Cadena 3, Jorge Montes expresó su frustración tras una reunión de tres horas con los concejales, que calificó de infructuosa: “No esperan nada porque con lo que nos han dicho ayer a la tarde, es siempre lo mismo: no entienden o no quieren entender. Lo que están haciendo es una cuestión muy gravosa para la gente y para un sector histórico”.

Montes apuntó directamente al gobernador Martín Llaryora, acusándolo de imponer una “bajada de línea” para favorecer a Uber y destruir el servicio de taxis. “Señor gobernador, yo Jorge Montes, le digo que usted ha bajado la línea para que el taxi se vaya a la mierda. Porque usted tanto que aplaudió las famosas 4.000 chapas que no pudieron salir nunca, hoy quiere que se vayan todos”, disparó.

El líder de los permisionarios no escatimó en dramatismo al advertir sobre las consecuencias de una eventual aprobación: “Nosotros vamos a tratar de resistir hasta la última gota de sangre. No vamos a irnos del servicio. No vamos a permitir que se apruebe”.

Además, señaló que, de concretarse la ordenanza, será responsabilidad del intendente reglamentarla adecuadamente, aunque expresó dudas sobre la capacidad de controlar la situación: “Si se aprueba, yo no tengo garantías porque la verdad, manejar a mis nietos en mi casa puede ser que me den bola, pero que me den bola 4.000 tipos que se están cagando de hambre va a ser muy difícil”, dijo en alusión a los taxistas.

La protesta de los taxistas, que se espera crezca en las próximas horas, mantiene en vilo a la ciudad.