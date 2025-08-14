En vivo

Con amplia mayoría, Córdoba aprobó la regulación de apps de transporte sin cupo

Tras intensos debates, finalmente fue aprobado con 28 votos a favor, marcando un hito en la modernización del transporte. Fuerte repudio de taxistas.

14/08/2025 | 16:00Redacción Cadena 3

FOTO: Taxistas de Córdoba protestan por la falta de regulación de aplicaciones de transporte

  1.

    Audio. Córdoba aprobó la regulación de apps de transporte sin cupo en una jornada tensa

    Viva la Radio

    Episodios

  2.

    Audio. App de viaje: taxistas protestan por eliminación de cupo y tarifa libre

    Radioinforme 3

    Episodios

En una jornada cargada de tensión, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves por la tarde la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify, eliminando el cupo de licencias que limitaba el número de conductores, una medida que había generado fuertes críticas. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La votación resultó en 28 votos a favor, teniendo el voto positivo de toda la bancada oficialista y varios bloques opositores. Se abstuvieron los concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Díaz y también Laura Vilches, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

La sesión, que comenzó en un clima de alta conflictividad, estuvo precedida por una masiva movilización de taxistas y remiseros, quienes desde temprano se congregaron bajo la consigna “Taxis y remis, todos unidos” para exigir que no se aprobara la ordenanza. 

Tensión en la previa

La situación escaló con incidentes entre los manifestantes y la Policía, generando cortes parciales de tránsito entre los puentes Alvear y Maipú.

Jorge Montes, titular de la Asociación de Permisionarios de Taxis de la ciudad, fue una de las voces más contundentes en la previa al debate. En declaraciones a Cadena 3, Montes expresó su rechazo visceral a la regulación, acusando al gobierno provincial de imponer una “bajada de línea” para favorecer a las plataformas digitales. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

“Señor gobernador, yo, Jorge Montes, le digo que usted ha bajado la línea para que el taxi se vaya a la mierda. Nosotros vamos a resistir hasta la última gota de sangre. No vamos a permitir que se apruebe”, afirmó, advirtiendo que controlar a “4.000 tipos que se están cagando de hambre” sería una tarea difícil si la ordenanza se concretaba. 

La ordenanza completa 

/Inicio Código Embebido/

DESPACHO Plataformas Electrónicas 14-08 by Giuliana Piantoni

/Fin Código Embebido/



