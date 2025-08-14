En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias

El actor estaría en las primeras etapas de un nuevo noviazgo.

14/08/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: El Turco Naim volvió a apostar por el amor y estaría en una relación con una mujer de 52 años

El Turco Naim ya habría superado a su expareja, Emilia Attias, y dejado todo el escándalo de separación detrás. Según informaron en LAM, el reconocido actor estaría apostando nuevamente por el amor y disfrutando en una relación con una mujer de 52 años.

Pepe Ochoa comenzó el enigmático detallando que el nuevo romance involucra a un actor y una directora de cine argentina: “Se conocieron en un proyecto y empezaron a reunirse. Él apuesta de nuevo al amor”.

De esta forma revelaron que la mujer en cuestión es Tamae Garateguy, una profesional del mundo del cine con un look similar al que tenía Attias en sus años de juventud.

Tamae es directora, posee una amplia trayectoria y cuenta en su filmografía con varios títulos de cine de género, participando de numerosos festivales de cine. Además, comenzó sus estudios en el reconocido Lee Strasberg Institute.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo interés amoroso del Turco Naim? Es Tamae Garateguy, una directora de cine argentina.

¿Qué ha dejado atrás el Turco Naim? Ha superado su relación anterior con Emilia Attias.

¿Cómo se conocieron? Se conocieron en un proyecto cinematográfico.

Qué carrera tiene Tamae Garateguy? Es directora de cine con amplia trayectoria en género y festivales.

Qué confirmó Pepe Ochoa? Confirmó que Naim estaría apostando de nuevo al amor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho