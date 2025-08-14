FOTO: El cólera se propaga rápidamente en Darfur en el peor brote en años, según Médicos Sin Fronteras

EL CAIRO (AP) — El cólera se propagó rápidamente en la región sudanesa de Darfur, causando la muerte de 40 personas e infectando a más de 2.300 solo en la última semana debido a la escasez de agua y al colapso del sistema de salud, informó Médicos Sin Fronteras.

MSF afirmó que el brote fue el peor que ha visto el país norafricano en años.

Hasta el lunes, se reportaron un total de 99.700 casos sospechosos y más de 2.470 muertes relacionadas en Sudán desde que comenzó el brote de cólera en julio de 2024, según MSF.

Aunque algunas campañas de vacunación que comenzaron en ese momento lograron contener la enfermedad, más personas se infectaron en los últimos meses debido a las malas medidas de higiene y a nuevas oleadas de personas desplazadas en medio de la intensificación de los combates en las regiones de Darfur y Kordofán.

La guerra civil estalló en abril de 2023 en Jartum y se extendió por todo el país. Los enfrentamientos entre el ejército sudanés, sus aliados y su rival paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), causaron la muerte de más de 40.000 personas, desplazaron a unas 12 millones, provocaron brotes de enfermedades y llevaron a muchos al borde de la hambruna.

La Organización Mundial de la Salud describió el cólera como una “enfermedad de la pobreza” porque se propagó donde hubo malas condiciones sanitarias y falta de agua potable. La enfermedad diarreica fue causada cuando las personas consumieron alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Es fácilmente tratable con soluciones de rehidratación y antibióticos, pero en casos severos la enfermedad puede matar en cuestión de horas si no se trató.

“La situación fue más extrema en Tawila, estado de Darfur del Norte, donde 380.000 personas huyeron para escapar de los combates alrededor de la ciudad de El Fasher, según las Naciones Unidas, afirmó MSF.

El grupo médico agregó que el Hospital de Tawila se vio abrumado por unos 400 pacientes de cólera a principios de este mes, cuando solo tenía capacidad para 130 personas. Muchos tuvieron que ser tratados en el suelo.

La capital de Darfur del Norte, El Fasher, y sus áreas circundantes experimentaron repetidas oleadas de violencia recientemente. El lunes, las FAR atacaron el campamento de desplazados de Abu Shouk, matando a 40 personas e hiriendo al menos a 19.

El lunes, las FAR negaron haber atacado a civiles en El Fasher, pero no mencionaron los ataques en el campamento de Abu Shouk en un comunicado en su canal de Telegram. El grupo paramilitar acusó a las milicias del Movimiento Islámico y a “mercenarios de movimientos armados” de poner en peligro la vida de los civiles y de usarlos como “escudos humanos en un intento desesperado por obstaculizar” los avances de las fuerzas.

“Las Fuerzas de Apoyo Rápido reafirmaron su compromiso de continuar abriendo corredores seguros para la salida de civiles de El Fasher hacia otras áreas más seguras”, insistió el grupo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.