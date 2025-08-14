García Furfaro, en Cadena 3: "Si se investiga como se debe, no voy preso"

Ariel García Furfaro, dueño de la empresa HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A, productores del fentanilo contaminado por el que se investigan casi 100 muertes, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

¿Qué quiere decir inicialmente de la situación?

- Primero hablarle a los familiares de las personas fallecidas. Yo sé que en este momento tienen un dolor muy grande, pero nosotros queremos que el dolor que tienen ellos lo tenemos, lo compartimos. Y acá estamos poniendo la cara para que esto realmente se sepa qué pasó. Somos gente de trabajo. Las cosas que se han dicho, se han dicho cosas absurdas, malintencionadas del día uno. Nada, estoy con ellos para lo que sea. Me gustaría hasta juntarme con ellos.

¿La política se metió demasiado en esto?

- Yo creo que este tema lo politizaron desde el minuto uno, pegándome a mí con el peronismo, con el kirchnerismo. Yo no soy kirchnerista, no soy peronista, no soy nada, soy un comerciante simplemente comprobando cosas de chiquito. Y creo que ahora le están pegando al oficialismo, a la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), al Ministerio. Yo creo que esto desde el minuto uno lo dije que lo hizo una persona que es de los servicios, no sé de dónde, que ahora vive en Rosario casualmente. Dice que es un asesor del intendente y lo denuncié a la semana de que pasó el hecho. Andrés Quinteros se llama. Es un exdiputado peronista que el peronismo lo echó por inventar cosas. Trabajó conmigo hasta noviembre. Me quiso robar 30 ampollas de morfina a través de un empleado, por eso lo eché. Me denunció en noviembre. Relaté que me iba a hacer un atentado desde antes, que me estaba obsesionado. Había empleados que declararon que me quería hacer un atentado. Lo denuncié en San Nicolás porque él es de ahí, el laboratorio está de ahí. Ocho fiscales de San Nicolás se excusaron llamativamente.

Cuando nadie ponía la cara, yo me presenté en el Juzgado de la Plata y dije, ‘acá estoy, por favor investiguen la relación de Quinteros’, que es una persona que yo eché, con un médico infectólogo del Italiano. Ojo, el Italiano yo sé que es víctima, como todos los hospitales de esta situación, quiero salir a defenderlos a todos los hospitales, porque si la ampolla está contaminada es responsabilidad nuestra o si alguien hizo algo malo, investigar qué pasó. Pero hay un médico del italiano que el día 15 se da cuenta, dice que el fentanilo 15 de abril tenía un problema y el día 29-30 ya lo confirma. Avisa a la Anmat el 2, después avisa el 5 y el 8 de mayo, cuando nos enteramos nosotros, que nos avisa una droguería cliente nuestro de ahí, Nueva Era, que son gente espectacular, yo en persona me acerco con el nuevo dueño al Italiano a las 14 y a las 15 estaba hecho el autorecord. Anmat ese mismo día lo publica y nada, no entiendo cómo un infectólogo, sabiendo que una ampolla podía tener algo, no nos avisó.

¿Qué pasó con el fentanilo?

- Si lo tenemos que explicar fácil, para los familiares, por ejemplo, de víctimas, qué pasó con el fentanilo, qué fue lo que ocurrió. El fentanilo, te cuento, tiene hasta acá, porque la reconozco y hay que ver qué pasó, tiene una Klebsiella multiresistente que no puede estar en un laboratorio, nos lo dicen los especialistas, porque nosotros no fabricamos antibióticos, ella se hace multiresistente en los ámbitos hospitalarios, en lugar donde sean antibióticos. Nosotros no hacemos eso, es imposible tenerla en un laboratorio. Máximo que se hicieron 6 lotes juntos, tendrían que estar todos los lotes contaminados. Ahora, no desconozco que puede estar dentro de la ampolla, no, si es lo que quiero que se investigue, cómo en algunas ampollas está, cómo en otras no, cómo en cuatro lotes no y en dos sí. Es una incógnita que hay gente del laboratorio que está con pastillas, que no lo puede creer, gente que tiene 40 años en el rubro.

Distintos organismos dan cuenta de irregularidades en la producción de sus empresas.

- Quinteros, dicho por empleados nuestros, se llevaba, nosotros hacíamos más de 100.000, 150.000 sueros por día, se llevaba los descartes y los mandaba la Anmat. Y la Anmat venía, no se inspeccionaba, venía y le decían que éramos lo peor. Ya la Anmat sabe, porque el año pasado estuve con la gente de ahí, era todo sin remito, sin factura, que eran todas fotos. Y eso lo venimos sufriendo de toda la vida. Yo no lo sabía porque el que manejaba la Anmat era él. La semana pasada, me entero que presentó una habilitación trucha en el Sedronar, cuando nosotros teníamos una habilitación vigente, original. Cosas que no tienen sentido más que perjudicar.

Anmat emitió más de 100 alertas por falencias en la producción, ¿qué sucedió?

- No hay solamente sueros, sino de distintos tipos, según la documentación oficial. Certificados, papeles, regulatorios, cosas que eran denunciadas por Quinteros y la Anmat entraba y las hacía. Todas explicables, ninguna por calidad. Ninguna por calidad. Tapas, tapas de suero que se aplastan. Nada grave para la salud. Eso se puede explicar todo. Nosotros hacíamos 10 millones de ampollas por mes. Hacíamos 4 o 5 millones de suero. No denuncio sabotaje. Dije, este tipo (Quinteros) hizo esto, esto y esto. Por favor, investíguenlo. Es amigo del dueño del infectólogo Italiano que descubrió esto el 30 de abril.

Javkin lo vinculó con narcotraficantes, ¿por qué?

- Le dio mala información Quinteros. Lo hizo quedar mal. Quinteros, te estoy diciendo, creo que es asesor de él o trabaja con un asesor de él. Vive en Rosario y es cuando se lo investigue se van a dar cuenta que es el mal. Muchos de los males de Rosario son de este tipo. Javkin compró mal. En Apolo explotó una caldera, en realidad no explotó, se salió un caño y la persona, un vecino, se quemó una pierna nada más. Ahí me pegaron, me mezclaron con el narcotráfico y todas esas cosas que ahora Javkin las vuelve a repetir sin tener idea de nada

Yo creo que Quinteros es un servicio de inteligencia y no puedo creer que lo tuve al lado mío y me costó tanto tiempo darme cuenta. La operación de mediática de Apolo arrancó él. Después él es el que denuncia a Passaglia, intendente de San Nicolás, de lo mismo, de chorro, de narcotraficante que vendía droga, que se robó campo. La causa queda ahí en Bailaque. Sacó una foto de un contador de Bailaque, armó que era de la droga. A Whpei le alquiló un departamento, terminó también procesado. Es un psicópata, lo único que quiere es ver gente presa y gente relacionada a la justicia, a la política o periodistas.

Lo único que te puedo decir, los médicos del Italiano y todos los médicos que están actuando hasta ahora, que dice que no hay relación directa del fentanilo con la muerte de los pacientes. Los pacientes no eran gente sana, eran gente que estaba muy complicada. Eso es lo que hay que darle tiempo a la Justicia que investigue.

Anmat reportó desvíos de calidad en su producción, ¿qué puede explicar?

- Si vos te fijas, Anmat debe sacar 100 lotes por año. Los sueros se aplastan, se aplastan las cajas, van de siete, te ponen 20, 15, se rompen las tapitas. Ahora, si vos tenés un tipo que te va buscando los descartes y manda fotos al Anmat, y el Anmat te llama y te los saca, hay lotes que sacaron porque había etiquetas cambiadas de las cajas de afuera. Yo tenía 10 empresas y no estaba. La verdad, me pasé la vida trabajando y pagando sueldos. Jamás pensé que iba a tener un tipo tan malo acá. Ustedes tienen que fijarse, yo ando en un 208, Quinteros tiene un helicóptero.

¿Cómo explica sus viajes a Paraguay la construcción de una empresa en Ciudad del Este?

- Yo cuando arranco el tema de la vacuna rusa, que me la trae Quinteros, después de eso compro una planta. Hago una planta, la planta más grande de América, así llamarla. Me aparece un competidor que me dicen que me lo mandan del gobierno, me pide entrar en el negocio. Le digo que sí porque Argentina no tenía planta para hacer vacunas. Es el laboratorio Ritmo. El laboratorio Ritmo me pide el proveedor, se lo paso, arregla con el gobierno anterior de Alberto, que dicen que yo soy albertista. Mirá si seré albertista, que le arman un fideicomiso, le dan la plata, compra la misma planta que compré yo, la retira y la mía no me la dejan sacar. Por eso la tenía en la zona franca y me la tuve que llevar a Paraguay, por esa sencilla razón. Es todo explicable.

¿Cómo creció económicamente?

- Desde los 18 años que tengo propiedades. Yo a los 18 años tenía 10 verdulerías, me compré tres departamentos en Capital. Lo único que hago es trabajar y generar. A mí me podés dar vuelta y no me vas a encontrar nada raro. Si un comerciante pica, te pago menos, te pago más, te saco... A Apolo me lo regalaron prácticamente. Este producto lo hice porque me lo pidieron la pandemia. Si no, no lo hubiera hecho nunca, porque sé que lo usan para gente que está muy mal, ¿me entendés? No lo hubiera hecho nunca.

Nosotros hacíamos, hicimos en 10 años, más de 500 millones de ampollas. Nunca hubo una ampolla con un drama. Halconada Mon lo llevó a presentar un libro a San Nicolás (a Quinteros), pregúntele a él, y al mes salió diciendo que le chuparon la computadora, los teléfonos. No sé quién lo banca, de verdad, no sé quién lo banca, porque lo nombré a los siete días y no puedo creer que no, que no lo investiguen.

Ahora que está en Rosario, sale Javkin a decir que sabía desde febrero que las ampollas estaban contaminadas. Ahora Javkin me tiene que decir, ¿por qué no me avisaste en febrero? ¿Me explico? ¿Cómo sabías que estaba contaminada? Y la sacamos nosotros el 8 de mayo. Hay muchas cosas que son absurdas. A Ocaña, pregúntale a Ocaña, que yo dije que la fui a ver un día al Anexo de Diputados, y ¿sabés quién me armó una reunión? Imagínate. ¿Quién? Quinteros. Me armó una reunión con Ocaña, debo estar registrado en el Anexo, fui a verla porque con la vacuna rusa dijo barbaridades, y fui y le dije, Ocaña, yo trabajo desde los 18 años, esta es mi historia, pongo a mi mamá, mi hermano trabaja conmigo, el otro trabaja conmigo, mi sobrino, tío. Me pidió disculpas y yo le levanté la denuncia.

Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) lo denunció por evasión fiscal y utilización de facturas apócrifas, ¿qué sucedió?

- A partir de esto, no me hicieron una denuncia, me hicieron 10. ARCA me denunció, qué sé yo, por 3 millones de pesos, yo facturaba fortuna, es irrisorio, me está persiguiendo la aduana, me está persiguiendo la AFIP, me está persiguiendo todo el mundo, me hicieron 40 allanamientos, qué sé yo, hay facturas falsas que dicen de la empresa de camiones, es irrisorio. Aparte que me hagan las denuncias que quieren, que me investiguen por donde quiera, pero no tiene razón de ser. Yo le diría al Gobierno Nacional por ese tema, que afloje un poco, porque lo lograron, lograron pegarle al kirchnerismo, lograron pegarles ahora a ellos, no sé quién se va a beneficiar.

¿No te parece raro que me aparezcan todas las inspecciones juntas, todas las denuncias juntas, y que facture la que facture y pongo 3 millones de facturas falsas? Qué piensan ustedes del médico que militaba con Quintero en el 2011 con Randazzo y del 7 al 15 descubre la ampolla, el 30 ya tiene determinado y se va a la casa a dormir, un infectólogo.

Javkin, cuando lea, no puedo hablar porque el abogado no me deja y es reservado, pero cuando lea las historias clínicas del hospital municipal, Javkin me va a pedir disculpas porque la gente que falleció del hospital de Rosario no tiene una bacteria, tiene 2, 3, 4, 5, 6 o 7, es totalmente irresponsable decir lo que dijo él, yo jamás me iba a meter con una clínica ni con un médico, al contrario, pero Javkin tendría que leer un poquitito las historias clínicas para decir lo que dijo, y es gravísimo que haya dicho que en febrero él sabía que estaban las ampollas contaminadas, es gravísimo.

¿Es correcto que el Gobierno recuse al juez Ernesto Kreplak?

- El gobierno al recusar al juez se equivoca porque lo que están buscando es que exentarlos en el banquillo a ellos, ¿me entendés? El juez está haciendo un trabajo espectacular porque aparte dijo que tiene hermanos médicos y preguntó y sabe que Klebsiella hay en todos lados. Los médicos del Italiano dicen que no tiene relación directa con las muertes, que tuvieron el mismo porcentaje de muertos que siempre y lo dicen todos los médicos, y quiero hablar que todos los médicos de todos los hospitales no tienen nada que ver de una ampolla contaminada, esto es responsabilidad del laboratorio y por eso queremos que se investigue, no queremos que esto se termina siendo una casa de brujas.

¿Por qué dice que ustedes tenían los mejores precios del mercado?

- Una ampolla vale 50 pesos vacía, un lote de 150.000 fentanilos son 67 gramos, 67 gramos vale 3.000 dólares el kilo, valía 5.000 la pandemia, ahora vale 3.000, son 200 dólares, 200 mil pesos, una ampolla que sale 60 pesos, 70, 100 pesos, ¿te gusta? La vendíamos a 300, marcábamos un 200%, pero hoy ya no, hoy ya vale mil y pico, la marcábamos con un 200%, si vos te parece que eso no es ganar plata y vender por debajo del costo, nosotros hacíamos 10 millones de ampollas por mes, tenemos las mejores máquinas, tendrían que venir los periodistas a conocer el laboratorio.

¿Seguirá produciendo con sus empresas?

- Yo perdí acá, perdí mi vida porque yo estoy pendiente de la familia. El laboratorio está cerrado desde el día 9 que nos autoinhibimos, supimos que esto, que lo cerré yo porque hablaron de muerte, yo lo cerré. Pero no solo el laboratorio, me cerraron las empresas de mis hermanos, las empresas de mis amigos, todos, 2.000 personas se iban a la calle.

Sin embargo, hace una semana se presentaron para comprar certificados y seguir operando.

- Sí, ¿querés que te cuente por qué? Porque esos certificados se compraron hace cuatro años. Esos certificados se compraron, se transfirieron, tenían embargos, pago los embargos y el Anmat me dice que no se pueden transferir porque están embargados. Me puse a levantar en el embargo y en el medio, en el medio, quebró la empresa.

¿Cómo debe terminar esto?

- Yo quiero que termine con la verdad. Por la gente y por las 24 personas que están involucradas. Y por mí, ¿no? Porque hay que estar en la situación que estoy, estoy poniendo la cara. Cualquier otro se vuelve la cabeza, cualquier otro no da la cara. Espero que nadie haga trampa y que se investigue como tiene que ser. Si se investiga como se tiene que investigar, creo que no voy preso. Y que se lo cite a esta persona (Quinteros), por lo menos que se la investigue.

Entrevista de Fernando Carrafiello y Agustín Dadamio.