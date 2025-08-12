Habló la hija de una víctima del fentanilo: "Era una cirugía sencilla"

El fentanilo sigue siendo un tema crítico en Argentina, con un creciente número de víctimas y un oscuro panorama de desinformación. Desde el inicio de la crisis, se reportan 76 muertes bajo sospecha en Argentina, de las cuales 55 corresponden a la provincia de Santa Fe, con 47 en Rosario.

Vanesa, hija de una víctima de fentanilo adulterado, reveló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, detalles de la historia de su padre, quien ingresó al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada y falleció tras complicaciones. "Era una cirugía sencilla... la evolución después de la operación era un factor común casi en todos los casos que empiezan a tener infección", explicó. Su padre, que este martes 12 de agosto cumpliría 75 años, estuvo internado durante dos meses antes de fallecer el 28 de abril.

Vanesa expresó la necesidad de que más familias tomen conciencia. "Lo que más queremos es que ya familias puedan también estar como nosotros y poder, o sea, que sepan", dijo, resaltando que muchas familias aún no comprenden la gravedad de lo que ha sucedido con sus seres queridos.

El proceso de búsqueda de información es complicado. "Nosotros apenas mi papá fallece, a los días pedimos la historia clínica", comentó Vanesa, quien encontró en su padre nombres de cultivos relacionados con el fentanilo antes de que la noticia se hiciera pública. A pesar de la falta de comunicación de los sanatorios, ella logró obtener la historia clínica rápidamente, pero advirtió que "hay familiares que hace más de quince días que la pidieron y todavía los tienen dando vueltas".

En cuanto a la justicia, Vanesa espera que los responsables enfrenten consecuencias. "Lo que queremos en realidad es justicia, que las personas que hicieron esto no puedan volver a abrir", afirmó, mientras se suman más familias al grupo de apoyo, que ya cuenta con 14 miembros en solo una semana. "Hoy somos 14 y arrancamos en tres familias", concluyó, evidenciando el impacto creciente de esta crisis sanitaria.

Entrevista de Hernán Funes y Agustín Dadamio.