En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Su padre murió por fentanilo contaminado: "Nadie se comunicó con las familias"

Carla, hija de uno de los pacientes cuya muerte está en investigación por haber recibido la droga de HLB Pharma en el Italiano de Rosario, habló en Cadena 3 y llamó a la población a revisar las historias clínicas de sus familiares fallecidos bajo circunstancias similares.

08/08/2025 | 11:34Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La causa del fentanilo contaminado sigue sumando sospechas.

  1.

    Audio. Su padre murió por fentanilo contaminado: "Nadie se comunicó con las familias"

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Carla, hija de un hombre que falleció en el Hospital Italiano de Rosario en abril, confirma que el nombre de su padre figura entre los sospechosos en la investigación sobre el uso de fentanilo contaminado. En diálogo con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, explicó que junto a su hermano comenzaron a buscar otros casos en redes sociales y lograron conectar con diez familias afectadas en Rosario.

“Nadie de las instituciones se comunicó con las familias. Eso es común en todos los hospitales involucrados”, afirmó Carla. “Lo que hacemos es invitar a quienes tengan dudas a que pidan la documentación de sus familiares, especialmente las historias clínicas y los registros de enfermería”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El padre de Carla ingresó al hospital por una cirugía programada y, tras complicaciones, sufrió infecciones resistentes. “La mayoría de los casos termina en el mismo desenlace, con cultivos positivos a Klebsiella y Ralstonia”, explicó. “No todos los pacientes en UTI estuvieron en contacto con la medicación, pero si tienen dudas, que pregunten”, insistió.

La familia de Carla recibió información del director médico del hospital, quien confirmó que el fentanilo del lote 31202 estaba en uso durante la internación de su padre. “Me citó personalmente y me confirmó que mi papá había estado recibiendo fentanilo”, relató Carla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación ha generado incertidumbre entre los familiares de los pacientes. “No queremos generar pánico, pero es importante que la gente esté informada”, subrayó Carla. También mencionó que están en contacto con Adriana Francese, quien representa a varias familias en La Plata, para unirse como querellantes en la causa.  Carla mostró su confianza en el avance de la causa, aunque admitió que le cuesta entender la terminología legal. “Estamos en contacto constante con nuestra abogada, quien nos asegura que la causa está avanzando”, concluyó.

Para quienes tengan dudas sobre su situación, Carla y las familias afectadas han creado un Instagram llamado @CasosFentaniloRosario, donde brindan información y apoyo a otros que puedan estar en la misma situación.

Entrevista de Hernán Funes y Agustín Dadamio.

Lectura rápida

¿Quién es Carla?
Carla es la hija de un hombre que falleció en el Hospital Italiano de Rosario y está investigando el uso de fentanilo contaminado.

¿Qué ocurrió en el hospital?
Se investiga el uso de fentanilo contaminado, y el padre de Carla figura entre los sospechosos.

¿Cuántas familias están involucradas?
Carla y su hermano han conectado con diez familias afectadas en Rosario.

¿Qué información recibió la familia de Carla?
El director médico del hospital confirmó que el fentanilo del lote 31202 estaba en uso durante la internación de su padre.

¿Qué acciones están tomando las familias?
Están trabajando con Adriana Francese para unirse como querellantes en la causa y han creado un Instagram para brindar apoyo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho