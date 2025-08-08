Su padre murió por fentanilo contaminado: "Nadie se comunicó con las familias"

Carla, hija de un hombre que falleció en el Hospital Italiano de Rosario en abril, confirma que el nombre de su padre figura entre los sospechosos en la investigación sobre el uso de fentanilo contaminado. En diálogo con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, explicó que junto a su hermano comenzaron a buscar otros casos en redes sociales y lograron conectar con diez familias afectadas en Rosario.

“Nadie de las instituciones se comunicó con las familias. Eso es común en todos los hospitales involucrados”, afirmó Carla. “Lo que hacemos es invitar a quienes tengan dudas a que pidan la documentación de sus familiares, especialmente las historias clínicas y los registros de enfermería”, agregó.

El padre de Carla ingresó al hospital por una cirugía programada y, tras complicaciones, sufrió infecciones resistentes. “La mayoría de los casos termina en el mismo desenlace, con cultivos positivos a Klebsiella y Ralstonia”, explicó. “No todos los pacientes en UTI estuvieron en contacto con la medicación, pero si tienen dudas, que pregunten”, insistió.

La familia de Carla recibió información del director médico del hospital, quien confirmó que el fentanilo del lote 31202 estaba en uso durante la internación de su padre. “Me citó personalmente y me confirmó que mi papá había estado recibiendo fentanilo”, relató Carla.

La situación ha generado incertidumbre entre los familiares de los pacientes. “No queremos generar pánico, pero es importante que la gente esté informada”, subrayó Carla. También mencionó que están en contacto con Adriana Francese, quien representa a varias familias en La Plata, para unirse como querellantes en la causa. Carla mostró su confianza en el avance de la causa, aunque admitió que le cuesta entender la terminología legal. “Estamos en contacto constante con nuestra abogada, quien nos asegura que la causa está avanzando”, concluyó.

Para quienes tengan dudas sobre su situación, Carla y las familias afectadas han creado un Instagram llamado @CasosFentaniloRosario, donde brindan información y apoyo a otros que puedan estar en la misma situación.

Entrevista de Hernán Funes y Agustín Dadamio.