Muerte por fentanilo contaminado: "Llegó caminando, nunca más lo vi despierto"

FOTO: Al martes 12 de agosto, Rosario tiene 47 de los 76 muertos por fentanilo en el país.

De las 76 muertes por fentanilo contaminado en Argentina, 55 corresponden a la provincia de Santa Fe. Las víctimas y sus familias comienzan a unir sus historias, todas vinculadas al veneno producido por el laboratorio HLB Pharma, que abasteció a sistemas públicos y privados de varias provincias, incluyendo Buenos Aires y Córdoba.

Valeria Cuaglia, familiar de una víctima, relató en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la experiencia de su padre, quien estuvo internado en el Hospital Italiano de Rosario. “Mi papá llegó caminando, hablando, riéndose con nosotros. Nunca más lo vi despierto”, expresó Valeria, quien destaca el deterioro repentino de su padre tras su internación. “La doctora me dice, de ayer a hoy es otro paciente, no sé qué le pasa”, añadió.

Las familias de las víctimas se sienten desinformadas y ocultadas. Valeria mencionó que “a mí nadie en el hospital nunca me avisaron nada” y que la búsqueda de la historia clínica de su padre se ha convertido en un proceso complicado. “Me pidieron llenar un papel y me dicen que cuando esté, te llaman”, explicó, reflejando la frustración que sienten al no recibir respuestas claras.

La situación ha llevado a la formación de un grupo de apoyo en Rosario, donde 14 familias se han unido para compartir sus experiencias. “Tratamos de mantenerlo así, respetando el duelo de cada uno, pero centrándonos en la lucha y en la búsqueda de justicia”, comentó Valeria.

La falta de trazabilidad en los tratamientos y la desinformación son puntos críticos en esta crisis sanitaria. Valeria, al preguntarle sobre la ausencia de responsables detenidos, afirmó: “Quiero creer que esto va a llegar a buen puerto, que no se va a seguir cobrando vidas”.

Entrevista de Hernán Funes y Agustín Dadamio.