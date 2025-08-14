En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El contundente posteo de Julieta Prandi tras la condena de Claudio Contardi: "Por todas"

La actriz celebró el fallo de la Justicia y agradeció a quienes estuvieron acompañándola en este proceso.

14/08/2025 | 10:05Redacción Cadena 3

FOTO: Julieta Prandi

Julieta Prandi celebró el fallo histórico de la Justicia contra su ex pareja Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por la causa de violencia de género y abuso sexual, ocurrido cuando ambos estaban casados.

En un contundente posteo que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz expresó sus pensamientos tras confirmarse la condena y agradeció a quienes la acompañaron en este proceso.

Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, celebró.

Y recordó: “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta forma, la actriz detalló el calvario que vivió durante las numerosas pericias psicológicas a las cuales se vio sometida: "Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia...".

Prandi le dedicó este fallo a quienes no pudieron alzar la voz, y se solidarizó con quienes vivieron el mismo trato que ella durante su relación con Contardi: “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir, pero no obtuvieron justicia, y por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron. Por todas.”

Finalmente, agradeció a periodistas, su equipo de abogados, la Justicia a cargo del caso y mando un especial saludo a su familia y pareja, Emanuel Ortega, por ser su apoyo: “Hoy 13 de Agosto del 2025 ya soy ‘Soy la dueña del viento’ y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cuál yo tomé coraje de hacer todo esto. (…) A mis padres @cris.pcavallero y a mi hermana @natiprandi1 que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1”.

Lectura rápida

¿Qué celebró Julieta Prandi? Celebró el fallo histórico de la Justicia contra su ex pareja, Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión.
¿Cuál fue el testimonio de Prandi? Expresó su dolor y sufrimiento durante el proceso legal en su cuenta de Instagram.
¿A quiénes dedicó su fallo? Dedicó el fallo a todas las víctimas de violencia de género y a quienes no pudieron alzar la voz.
¿Qué agradecimientos hizo? Agradeció a periodistas, su equipo de abogados, la Justicia y a su familia por su apoyo.
¿Qué representa este fallo para Prandi? Representa un triunfo personal y un paso hacia la justicia para las víctimas de violencia de género.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho