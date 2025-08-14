El contundente posteo de Julieta Prandi tras la condena de Claudio Contardi: "Por todas"
La actriz celebró el fallo de la Justicia y agradeció a quienes estuvieron acompañándola en este proceso.
14/08/2025 | 10:05Redacción Cadena 3
FOTO: Julieta Prandi
Julieta Prandi celebró el fallo histórico de la Justicia contra su ex pareja Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por la causa de violencia de género y abuso sexual, ocurrido cuando ambos estaban casados.
En un contundente posteo que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz expresó sus pensamientos tras confirmarse la condena y agradeció a quienes la acompañaron en este proceso.
“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, celebró.
Y recordó: “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme.”
/Inicio Código Embebido/
En prisión. Trasladaron al exmarido de Prandi a la cárcel de los rugbiers del caso Báez Sosa
Claudio Contardi, condenado a 19 años por abuso sexual agravado fue llevado a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero. Su abogado presentó un habeas corpus.
/Fin Código Embebido/
De esta forma, la actriz detalló el calvario que vivió durante las numerosas pericias psicológicas a las cuales se vio sometida: "Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia...".
Prandi le dedicó este fallo a quienes no pudieron alzar la voz, y se solidarizó con quienes vivieron el mismo trato que ella durante su relación con Contardi: “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir, pero no obtuvieron justicia, y por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron. Por todas.”
Finalmente, agradeció a periodistas, su equipo de abogados, la Justicia a cargo del caso y mando un especial saludo a su familia y pareja, Emanuel Ortega, por ser su apoyo: “Hoy 13 de Agosto del 2025 ya soy ‘Soy la dueña del viento’ y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cuál yo tomé coraje de hacer todo esto. (…) A mis padres @cris.pcavallero y a mi hermana @natiprandi1 que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1…”.
[Fuente: Noticias Argentinas]