El abogado de Contardi solicitó su libertad o prisión domiciliaria tras condena

Fernando Sicilia, el nuevo abogado de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión, pidió a través de un habeas corpus la libertad o prisión domiciliaria de su cliente, cuya defensa comenzó minutos después de la lectura de sentencia.

Antes de que se conocieran los fundamentos de condena, Sicilia interpuso un habeas corpus en el que solicitó que el empresario gastronómico “vuelva al estado de libertad en la que se encontraba o en todo caso, se le aplique una medida de coerción menos gravosa”.

En el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el abogado expuso que Contardi siempre se mantuvo a derecho y su detención “se realizó en el marco de un pedido realizado por la fiscalía y por quien se constituyó como particular damnificada”.

“Dicha solicitud fue acogida por el Tribunal, siendo que no existían motivos para proceder a semejante medida, puesto que no se visualizaba riesgo procesal alguno”, destacó.

Otro de los puntos que sumó respecto a los motivos por los que no debería estar preso es que, según considera, no existe “ningún tipo de amedrentamiento a la denunciante, siendo el temor alegado, totalmente injustificado en virtud de la conducta procesal del encarcelado durante todo el proceso”.

Por último, manifestó que la sentencia no quedó firme, por lo que “la detención rigurosa de Contardi resulta a todas luces ilegal”.

Sobre la situación personal del acusado, Sicilia remarcó que “es padre de tres hijos y una recién nacida el día 19 de julio de 2025” y que, en este marco, su actual pareja atraviesa “una fuerte depresión y no puede sostener a su bebé”.

Este jueves se concretó el traslado de Contardi hasta la Alcaidía N°3 de Melchor Romero donde ya cumple su condena. Según amplifica el abogado, esta situación “agrava ilegítimamente la detención e inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar”.

Luego de la presentación de todos los puntos, Sicilia solicitó su libertad o prisión domiciliaria.