Murió en una estación de servicio tras una detención y denuncian abuso policial

Un trágico incidente ocurrió en Córdoba, donde un hombre murió en circunstancias controvertidas tras un enfrentamiento con la policía.

El hecho sucedió en una estación de servicio YPF ubicada en Mariano Castex y Octavio Pinto a las 4:15 de hoy.

Agustina, esposa de la víctima, denunció que su marido falleció a manos de los agentes. "Vino a cargar nafta. En ese momento estaba muy nervioso. No pagó. La Policía me llamó a mí para pagar", relató Agustina, quien detalló que su esposo había olvidado el dinero para el combustible.

La situación se complicó cuando Agustina llega al lugar con el dinero. "La Policía me dijo como que lo iban a detener, que no se podía hacer nada, que me querían detener a mí también por meterme", explicó. En medio de la tensión, el hombre es ingresado a una camioneta policial, donde, según Agustina, "tres, cuatro policías forcejeándolo, metiéndolo, lo golpearon por todos lados".

Agustina, testigo del suceso, dijo: "Yo les decía que pararan, que pararan, que me lo iban a matar y al final lo terminaron matando".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el forcejeo, el hombre fue sacado inconsciente del vehículo policial, y a pesar de los intentos de reanimación, falleció.

"Ahora no hay ni uno, no me quieren dar el nombre de ninguno. Igual están todas las cámaras. Que no las vayan a borrar, tienen las cámaras y todo.", afirmó Agustina, quien insiste en que hay testigos que pueden corroborar su versión de los hechos.

La investigación está en curso, y se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad aporten claridad.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Las cámaras de seguridad de la estación.

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Martín, tío del fallecido, dijo a Cadena 3: "Yo estaba en mi casa y me llamó mi hermana, diciendo que me habían matado a mi sobrino".

Según su relato, el incidente se desencadena por un conflicto relacionado con un pago. "Se cansaron de pegarle", señaló.

"Vino una ambulancia, pero ya estaba muerto", se lamentó.

Además, mencionó las cámaras en la estación: "Hay cámaras y está filmado por los vecinos".

"Para mí se les fue de las manos. Hicieron una mala operación", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

Audio. "Se les fue de las manos", dijo el tío del hombre fallecido. Radioinforme 3 Episodios

/Fin Código Embebido/

El relato de un testigo

Un vecino relató lo que presenció. “Todo el montón era de los policías. Lo metieron dentro de la chata y ahí como que le hicieron una llave, y ahí se ve que cayó”, afirmó.

También indicó que “actuaron 10 móviles de la policía” y destacó que escuchó gritos, aunque la víctima no pidió ayuda, sino que parecía querer salir.

“La Policía más que todo”, aseguró al referirse a la violencia que observó. “No eran gritos, sino que estaban todos juntos ahí, lo forcejaban”, agregó.

El vecino describió cómo la situación se tornó crítica: “Lo agarraron al hombre ahí, lo forcejearon, y ahí se desvaneció”.

/Inicio Código Embebido/

Audio. Qué dijo un testigo presencial del trágico hecho. Radioinforme 3 Episodios

/Fin Código Embebido/

Versión oficial

El subdirector general de Seguridad Capital Norte, comisario mayor Cristian Barrios, brindará detalles sobre el hecho en el transcurso de la mañana.

Informe de Emanuel Manitta