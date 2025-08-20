Estados Unidos amplió aranceles del 50 % a productos derivados del aluminio y el acero

FOTO: Las grúas entran en el listado de aranceles sobre metales.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que los aranceles del 50 % entraron en vigor en 407 categorías de productos adicionales que contienen aluminio o acero.

Los nuevos aranceles ampliaron la lista de bienes sujetos a las tarifas de la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio, a incluir turbinas eólicas y sus partes, grúas móviles, excavadoras, vagones ferroviarios, muebles, compresores, bombas de agua y cientos de otros productos.

Los corredores de aduanas e importadores en los Estados Unidos tuvieron poco tiempo para prepararse ante la abrupta medida, que en silencio entró en vigor este lunes, aplicando incluso a las mercancías ya en tránsito.

No quedaba claro si los aranceles a los metales se acumulan sobre los específicos de cada país, dice el cable de la agencia de noticias Xinhua.

“La acción de hoy amplía el alcance de los aranceles sobre el acero y el aluminio y cierra las vías de evasión, apoyando la continua revitalización de las industrias estadounidenses del acero y el aluminio”, especificó Jeffrey Kessler, subsecretario de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La agencia identificó solo con códigos aduaneros los nuevos productos gravados, por ejemplo usamos los números “8424.10.0000” para extintores de incendios, lo que dificulta al público determinar qué productos están afectados.

A principios de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio del 25 al 50 %. Invocó en la orden la Sección 232 del Acto de Expansión Comercial de 1962, el Acto de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos, así como la Sección 604 del Acto de Comercio de 1974.

A finales de julio, Trump anunció un impuesto del 50 % sobre los productos a base de cobre, que entró en vigor el 1 de agosto.

Los expertos advirtieron que los aranceles específicos del sector tendrían un gran impacto.

Los gravámenes “probablemente se extenderán a través de la cadena de suministro de fabricación, aumentando los costos de producción en los sectores de la construcción, el automotriz y la electrónica”, informó CNN, citando un análisis.