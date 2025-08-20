En vivo

Sociedad

Liberaron cortes en la ruta 33 entre Pujato y la AO12 y entre Pérez y Zavalla

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada del martes anegaron extensos sectores de la vialidad, obligando a cortes treansitorios.

20/08/2025 | 10:36Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Corte preventivo en ruta 33 entre Pujato y la AO12 por anegamientos.

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada del martes en el sur de Santa Fe provocaron anegamientos en distintos sectores y obligaron a cerrar de forma preventiva un tramo de la ruta nacional 33, entre la localidad de Pujato y el empalme con la ruta nacional A012, unos 17 kilómetros al suroeste de Rosario.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles la traza fue liberada, al igual que en la zona entre Pérez y Zavalla (para tránsito pesado).

Ante la acumulación de agua sobre la calzada y el riesgo de siniestros viales, Vialidad Nacional había dispuesto la interrupción total del tránsito para todo tipo de vehículos. La medida se tomó en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Cultura. Pablo Javkin presentó la Feria del Libro 2025

El intendente presentó la Feria Internacional del Libro Rosario 2025, que se realizará del 15 al 25 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa, destacando la reapertura del espacio y la inauguración de la Tecnoteca como parte de los festejos por el tricentenario de la ciudad.

