Liberaron cortes en la ruta 33 entre Pujato y la AO12 y entre Pérez y Zavalla

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada del martes en el sur de Santa Fe provocaron anegamientos en distintos sectores y obligaron a cerrar de forma preventiva un tramo de la ruta nacional 33, entre la localidad de Pujato y el empalme con la ruta nacional A012, unos 17 kilómetros al suroeste de Rosario.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles la traza fue liberada, al igual que en la zona entre Pérez y Zavalla (para tránsito pesado).

Calzada liberada. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 20, 2025

Ante la acumulación de agua sobre la calzada y el riesgo de siniestros viales, Vialidad Nacional había dispuesto la interrupción total del tránsito para todo tipo de vehículos. La medida se tomó en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).