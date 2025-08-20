FOTO: No devolvió un arma y lo mataron: comenzó el juicio

El juicio oral por el crimen de un joven de 20 años en Río Negro, que ocurrió en mayo de 2024, comenzó con el principal señalado sentado en el banquillo de los acusados, un hombre que recibió colaboración de un menor. De acuerdo al expediente, el homicidio habría sido cometido porque la víctima no devolvió un arma.

Este martes se dio inicio al debate en el que Santiago Melillan llega acusado de haber asesinado a Luciano García. En la primera audiencia, todas las partes, querella, fiscalía y defensa expusieron sus alegatos y luego comenzaron las declaraciones de familiares de la víctima, policías y testigos.

La madre de García expuso ante los jueces Fernando Sánchez Freytes, Luciano Garrido y Oscar Gatti que, previo a su homicidio, su hijo recibió reiteradas amenazas e intimidaciones.

El hecho que se está juzgando ocurrió el 6 de mayo de 2024 por la noche cuando el imputado, de 23 años, se movilizaba junto a un adolescente no punible. Según la teoría de la fiscalía, ambos perseguían a García y al conductor de la moto en la que iban, y allí le dieron muerte a García luego de dispararle más de ocho veces.

Conforme al expediente, el asesinato estaría vinculado a que la víctima nunca devolvió un arma que le habían prestado.

La calificación legal por la que Melillan llegó a juicio es por la del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, abuso de armas agravado por la intervención de un menor de 18 años, y portación de arma de fuego civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real.

El imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde la formulación de cargos ocurrida dos días después del hecho.

Se espera que durante las siete jornadas restantes presten declaración alrededor de 30 testigos. Las audiencias continuarán en los Tribunales de Roca este miércoles, jueves, viernes y desde el martes próximo hasta el viernes 29 de agosto.