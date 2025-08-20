En vivo

Sociedad

Bullrich presenta sistema para desbloquear celulares en investigaciones criminales

Durante la actividad se realizará una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos.

20/08/2025 | 08:50Redacción Cadena 3

FOTO: Bullrich presenta sistema para desbloquear celulares en investigaciones criminales

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó el nuevo sistema de equipos de análisis forense (UFED), que permitió a las Fuerzas Federales ampliar su capacidad tecnológica para desbloquear dispositivos móviles y avanzar en investigaciones criminales de alto impacto.

La convocatoria fue para este miércoles a las 14.00 en avenida Gelly y Obes en el barrio porteño de Recoleta.

Durante la actividad, se realizó una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, además de la entrega oficial.

Las autoridades detallaron que este sistema permitió una ampliación del 150% en la capacidad de desbloqueo y extracción de información de los celulares.

“Esta inversión refuerza las tareas de investigación criminal, agiliza los procesos judiciales y sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido”, expresaron.

Lectura rápida

¿Qué se presentó? Un nuevo sistema de equipos de análisis forense (UFED) para desbloquear celulares.

¿Quién lo presentó? La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

¿Cuándo fue la presentación? El miércoles a las 14.00.

¿Dónde se llevó a cabo? En avenida Gelly y Obes, barrio de Recoleta.

¿Cuánto aumenta la capacidad de desbloqueo? Se espera una ampliación del 150% en la capacidad de desbloqueo y extracción de información.

[Fuente: Noticias Argentinas]

