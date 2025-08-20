Bullrich presenta sistema para desbloquear celulares en investigaciones criminales
Durante la actividad se realizará una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos.
20/08/2025 | 08:50Redacción Cadena 3
FOTO: Bullrich presenta sistema para desbloquear celulares en investigaciones criminales
La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó el nuevo sistema de equipos de análisis forense (UFED), que permitió a las Fuerzas Federales ampliar su capacidad tecnológica para desbloquear dispositivos móviles y avanzar en investigaciones criminales de alto impacto.
La convocatoria fue para este miércoles a las 14.00 en avenida Gelly y Obes en el barrio porteño de Recoleta.
Durante la actividad, se realizó una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, además de la entrega oficial.
Las autoridades detallaron que este sistema permitió una ampliación del 150% en la capacidad de desbloqueo y extracción de información de los celulares.
“Esta inversión refuerza las tareas de investigación criminal, agiliza los procesos judiciales y sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido”, expresaron.
[Fuente: Noticias Argentinas]