CAE, en Rosario y con estrenos: "Es un estímulo generar cosas nuevas"

El artista se presenta el domingo 24 de agosto en el Teatro Broadway para presentar su nuevo álbum titulado "All Inclusive" y el single "Salí con mi ex". Antes, en Cadena 3 Rosario.    

19/08/2025 | 23:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: CAE visitó Cadena 3 Rosario con nuevo material.

  1. Audio. CAE, te recuerdo y me emocionó: el artista estrena material y visitó Cadena 3 Rosario

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

El reconocido artista CAE regresó a los estudios de Cadena 3 Rosario para presentar en Viva la Radio su nuevo álbum titulado "All Inclusive" y el single "Salí con mi ex".

"Aquí tengo amigos, donde la paso muy bien y la excusa siempre es generar algún show para poder venir por lo menos una vez por año", dijo sobre la ciudad.

El espectáculo que oficiará de presentación oficial en la ciudad se llevará a cabo el domingo 24 de agosto en el Teatro Broadway, y promete romper con los parámetros de un show tradicional. CAE describió el evento como "cuatro actos que son como si fueran cuatro shows en uno", cada uno con una personalidad y vestuario diferente.

"Hay clásicos de siempre, algunas canciones fuera del repertorio y las canciones nuevas, todo bajo un concepto sonoro nuevo", añadió.

El artista compartió la energía que siente al presentar algo nuevo: "El estímulo de generar cosas nuevas es lo que te da esa búsqueda de la recompensa". También mencionó que su nuevo single, "Salí con mi ex", busca abrir un concepto divertido y ligero: "Nos pareció que era lindo abrir un concepto nuevo de que conozcan al Kade más divertido".

Respecto al videoclip de "Salí con mi ex", Kade destacó la alta producción y la química con la protagonista, Adabel Guerrero: "El vídeo es cine, está hecho cinematográficamente y un equipo creativo tremendo".

Además, reflexionó sobre la importancia del humor en su música y en la vida cotidiana: "Me parece que hay una tendencia a la pérdida del humor en general. La gente está más ríspida, más rústica. No podemos perder la calidad de la alegría de vida".

Sobre posibles colaboraciones con otros artistas, deslizó: "Me encantaría por ejemplo hacer un feat con Miranda, porque considero que Ale Sergi es una de las plumas pop más divertidas".

"Tienen que venir a pasar dos horas y pico de olvidarse del mundo exterior, de venir a conectar con su mejor versión", cerró.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.

