Furor mundial por Shakira: agotó las entradas para 50 shows

Shakira estuvo arrasando en el mundo con su show “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con el cual agotó las entradas para sus primeros 50 conciertos, con un total de 2.5 millones de tickets vendidos en todo el mundo.

En Estados Unidos vendió 700 mil tickets y 1 millón en México, mientras que en Colombia, su país natal, ofreció la gira más grande de su carrera. Fue récord histórico en Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile y Argentina.

En medio de una euforia absoluta, la superestrella global Shakira agotó todas para los dos shows que realizó el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez. En su paso por Latinoamérica, Shakira logró un récord de estadios sold out, generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour, la cantante colombiana se ubicó en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única artista latina incluida y superando a artistas como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Estas presentaciones convirtieron a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como una de las artistas más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira fueron de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluyó las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras.

En marzo pasó por Argentina con un éxito arrollador agotando todas las localidades en el Campo Argentino de Polo, donde ofreció dos shows impecables. El anuncio de su regreso y la locura en la venta de tickets donde se agotaron todas las entradas para sus dos fechas en Estadio Vélez, confirmaron una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar esta etapa.