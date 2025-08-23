Arranca el Travel Sale 2025: claves y consejos para aprovechar las ofertas

El Travel Sale 2025 inicia el 25 de agosto y se extiende hasta el 31 del mismo mes, ofreciendo importantes descuentos y opciones de financiación en viajes por Argentina. Martín Romano, vocero de Travel Sale y miembro de FAEVYT, destacó en Cadena 3 la participación de más de 140 agencias de viajes que ofrecen sus mejores ofertas.

Romano afirmó que llevan más de 10 años con esta iniciativa y resaltó el éxito de la edición anterior, que logró “récord” en la venta de pasajes aéreos durante su semana. Para este año, aseguró que hay paquetes atractivos desde “menos de 300 mil pesos por persona para ir en avión cuatro días y tres noches”, lo que incluye hotel, excursiones y traslados.

"Habrá opciones para viajar hasta 12 cuotas sin interés por Argentina, y por otro lado también lo que están ofreciendo es la posibilidad de acceder a descuentos, en algunos casos de este 50%", amplió.

Además, el vocero enfatizó la importancia del turismo nacional, a pesar de la “realidad de la industria” que lleva a muchos a optar por el exterior. “El Travel Sale termina siendo un evento en el cual el turismo nacional es el más importante en cuanto a volumen de transacciones”, manifestó.

La web travelsale.com.ar será el portal donde los interesados podrán encontrar todas las ofertas disponibles. El evento no solo se limita a viajes nacionales; algunas agencias también ofrecen financiación en dólares para viajes al exterior. “La realidad hace que mucha gente esté eligiendo viajar al exterior, pero no hay que olvidar que hay precios atractivos para viajar por Argentina”, aclaró Romano.

El Travel Sale no tiene límites en cuanto a los destinos disponibles, permitiendo a las agencias ofrecer diversas modalidades de pago y cuotas dependiendo de sus propias políticas. “Cada empresa disponibiliza sus descuentos y cuotas que va a ofrecer”, declaró Romano, quien anticipa un gran interés en este evento por los precios convenientes.

La página web del evento será actualizada con todas las opciones, y desde el lunes 25 de agosto hasta el 31, estará abierta la posibilidad de acceder a todas las ofertas.

Los interesados ya pueden prepararse para una semana repleta de oportunidades para viajar por el país.

Cómo comprar vuelos baratos

-Comparar precios antes y después: identificar el valor real del pasaje para aprovechar descuentos genuinos y evitar precios inflados.

-Suscribirse y activar alertas por correo o redes sociales.

-Usar canales oficiales: reservar solo en sitios de agencias participantes o plataformas confiables, evitando intermediarios desconocidos.

-Flexibilidad en fechas y destinos: probar distintas combinaciones de días y ampliar el área de búsqueda.

-Revisar promociones bancarias: muchas tarjetas permiten cuotas sin interés o descuentos adicionales.

-Aprovechar beneficios extra: algunas aerolíneas incluyen upgrades, equipaje adicional o descuentos en excursiones y alojamientos.

Entrevista de Miguel Clariá y de Guillermo López.