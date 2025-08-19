Plan "aspiradora" y elecciones: recesión, recesión, recesión

Por Damián di Pace

El Gobierno lanzó su última carta para intentar domar al dólar hasta las elecciones, y les digo desde ahora: la fiesta crediticia y de consumo que veíamos se terminó. Le llamo el “plan aspiradora”, y es justo lo contrario al “plan platita” de otros tiempos. Antes emitían para impulsar el consumo; hoy, hacen todo lo posible para que no haya un peso en la calle.

¿En qué consiste? Simple, pero brutal. Primero, en la licitación de ayer el Tesoro absorbió 3,8 billones de pesos sobrantes del sistema, ofreciéndole a los bancos una tasa del 65% anual. ¿Les parece mucho? La semana pasada era más alta, pero esto sigue siendo descomunal. Segundo, y aquí está el golpe maestro, subieron el encaje bancario del 45% al 50%. ¿Qué significa? Que los bancos están obligados a guardar casi la mitad de los pesos que captan, inmovilizados. No los pueden prestar. La idea es que, literalmente, no quede un peso en el mercado.

El resultado en la economía real es una esquizofrenia financiera. Miremos los dos lados del mostrador:

Del lado del ahorrista de a pie, en Santa Fe o en cualquier provincia, si va a un banco a poner un plazo fijo, le ofrecen un 44% anual. Atractivo, ¿no? La tasa es “real positiva”: le gana por goleada a la inflación del 1,9% mensual. La gente se queda en pesos porque le cierran los números… por ahora.

Pero crucemos la calle. Del lado de la PyME que necesita plata para pagar sueldos, comprar insumos o pagar al proveedor, la historia es un horror. Si necesita descontar un cheque para tener liquidez, le cobran entre un 70% y 73% anual. ¿Se entiende la locura? Mientras ahorrar rinde un 44%, financiarse cuesta un 73%. Es una tijera que corta cualquier posibilidad de producción y crecimiento.

La pregunta del millón es: ¿funciona para contener el dólar? En el muy corto plazo, sí. Con este nivel de tasa, es casi imposible que salte. Pero el costo es altísimo: recesión, recesión y más recesión.

Les doy el dato crudo: hasta fin de año, al Gobierno se le vencen 9 billones de pesos. La gran incógnita es si podrá ir bajando esta tasa de manera ordenada o si la va a tener que mantener en niveles crudos. Esta semana, el Tesoro convalidó una tasa del 65%. Las próximas licitaciones nos dirán todo.

Y aquí está mi mayor preocupación. Los sectores que venían tirando del carro de la reactivación –autos, motos, electrodomésticos– lo hacían gracias al crédito barato que ya no existe. Miguel Kiguel tuvo una metáfora perfecta: pasamos de una recuperación en “V” a un crecimiento con forma de “raíz cuadrada”. Se estanca y luego empieza a caer.

El consumidor, ante tasas altísimas para refinanciar sus deudas, ve recortado su ingreso disponible y consume menos. La PyME, que vende menos, no puede salir a pagar 73% para financiarse porque en un mercado competitivo y con caída de ventas, es imposible trasladar ese costo. Se funde.

El “plan aspiradora” puede lograr su objetivo electoral de tener un dólar tranquilo. Pero el precio que estamos pagando es el congelamiento de la economía real. El riesgo es que esto no sea un tránsito lento, sino un embotellamiento del que cueste mucho salir.