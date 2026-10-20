Referéndum en Alberta: la mayoría opta por continuar siendo parte de Canadá

FOTO: Opción a favor de permanecer en Canadá gana el referéndum de Alberta.

Buenos Aires, 20 de octubre (NA-Xinhua) — El referéndum realizado en Alberta ha culminado con una clara victoria para la opción de seguir formando parte de Canadá, según las proyecciones de los medios de comunicación locales.

En un comunicado difundido el martes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, destacó que los ciudadanos de Alberta han tomado una decisión "clara".

"Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros", expresó Carney, según la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas.

Minutos después del cierre de las urnas, los principales medios canadienses proyectaron que los votantes de Alberta habían rechazado de manera contundente la propuesta de iniciar un proceso legal para separarse de Canadá, gracias a los resultados iniciales de una semana de votación anticipada y de los votos enviados por correo.

Con más de un millón de votos contabilizados, los últimos datos indican que casi el 80% de las papeletas estaban a favor de permanecer en Canadá.

Según Elections Alberta, se emitieron más de 2,2 millones de votos válidos, alcanzando una participación histórica de aproximadamente el 85%, en comparación con poco más del 50% en las elecciones generales provinciales anteriores.

El organismo electoral provincial advirtió que todos los resultados del escrutinio están sujetos a verificación oficial y que los resultados definitivos certificados se publicarán el 29 de octubre.

Es importante señalar que el referéndum no es vinculante, lo que implica que el Gobierno provincial no está obligado legalmente a seguir el resultado, según el informe de Xinhua.

Alberta, con una superficie de alrededor de 660.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 5,1 millones de habitantes, se posiciona como el principal centro energético de Canadá.

La provincia lidera el ranking de las provincias canadienses en términos de producto interno bruto per cápita y renta disponible, ofreciendo un nivel de vida notablemente superior al promedio nacional.

Al ser una provincia sin litoral, Alberta depende en gran medida de los oleoductos y gasoductos interprovinciales, así como del mercado estadounidense para sus exportaciones de petróleo y gas.

Las tensiones entre la provincia y el Gobierno federal han persistido, en gran parte debido a la regulación energética, los impuestos sobre el carbono, las infraestructuras de oleoductos y gasoductos, y los pagos federales de compensación fiscal, lo que ha fomentado un sentimiento de "alienación occidental" en la región.

El referéndum se llevó a cabo en un contexto de creciente fricción comercial entre Canadá y Estados Unidos, así como de la percepción de la influencia de actores políticos externos.

Carney había advertido sobre la existencia de "fuerzas externas" que intentaban "dividir y adueñarse" de Canadá, instando a los habitantes de Alberta a optar por permanecer en el país.