Colombia solicita ayuda internacional tras terremoto de 7,4 grados que dejó devastación

FOTO: La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar de Venezuela está lista para viajar a Colombia.

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) — El Gobierno de Colombia ha emitido un llamado a la comunidad internacional para obtener asistencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella, la Cancillería colombiana estableció un centro de mando para la cooperación internacional. En este espacio, se solicitó a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia que colaboren con sus respectivos gobiernos en la medida de lo posible, tal como comunicó la entidad a través de la red social X.

Además, la Cancillería ha indicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando en coordinación con la Coordinadora Residente de la ONU y diversas organizaciones del sistema de la ONU, así como con el Equipo Humanitario País, para evaluar las necesidades y organizar la respuesta adecuada. "La entidad acudió al apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios para coordinar la respuesta de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en las crisis", se agregó en el comunicado.

El Gobierno también ha solicitado a la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asistencia en la evaluación de los daños, utilizando imágenes satelitales y drones para medir el impacto del desastre.

"Una vez que se consoliden las necesidades específicas, la Cancillería enviará a la comunidad internacional un listado detallado de las necesidades identificadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de facilitar la coordinación y canalización del apoyo requerido", se precisó.

En su último informe, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) confirmó que las ciudades más golpeadas por el sismo son Cali, Pereira y Quibdó, donde los equipos de rescate han intensificado sus esfuerzos para localizar a desaparecidos entre los escombros de edificaciones colapsadas.

Perú y Venezuela respondieron rápidamente

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, supervisó el envío de 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia. Según un comunicado del Palacio de Gobierno, el despacho se realizó desde el Grupo Aéreo N°8, en la provincia constitucional del Callao, con la presencia de miembros de su gabinete.

"Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella y a su Gobierno. Además de esta solidaridad, hemos decidido, con el primer ministro y el Gabinete, brindar nuestro apoyo al hermano pueblo de Colombia", afirmó la mandataria.

El cargamento humanitario, gestionado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), incluye alimentos de primera necesidad, carpas, ropa de abrigo, camas, colchones y otros enseres esenciales para hacer frente a la crisis. Además, Fujimori adelantó que se está organizando una segunda operación logística para reforzar la ayuda en el país vecino.

"El propio canciller (Carlos Espá) ha decidido ir personalmente en nombre de nuestro Gobierno", indicó la jefa de Estado, quien anunció que se prevé el envío de un segundo avión con voluntarios para apoyar.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado la disposición de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para viajar a Colombia y participar en las labores de rescate. "Quiero nuevamente manifestar la solidaridad de Venezuela con el pueblo de Colombia", expresó, y añadió que la brigada de ayuda está lista para actuar en cuanto reciba la autorización del Gobierno colombiano.

Rodríguez también informó que el canciller Félix Plasencia ya ha mantenido conversaciones con su par colombiano, Omar Bula Escobar, para coordinar el posible despliegue de la ayuda.