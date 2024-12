Sin milagro, los Williams de Albon (16°) y Colapinto (19°) quedan afuera en Q1

FOTO: El Williams de Colapinto no quedó bien después de la FP2 y no pasó la Q1

El argentino Franco Colapinto fue 19° en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, disputada en el espectacular Circuito Internacional Yas Marina -5.281 mts.-, donde su compañero Alex Albon de Williams Racing resultó 16° y también quedó eliminado.

Ambos, largarán en las posiciones #18 y #19 de la grilla del 'Grand Prix' de mañana a las 11 horas de Argentina, con las penalizaciones recibidas por el reemplazo de las cajas de velocidades de sus FW46, en la previa de la competencia.

Colapinto y Albon salieron a buscar sus primeros intentos de vuelta rápida en los minutos iniciales de los 18' de la fase inicial. A pesar de algún ligero desliz en el segundo sector -ligeros derrapes de falta de grip- Franco colocaba una buena vuelta -1.24.111s- para el momento de evolución de la pista y se colocaba cuarto. Sin embargo, enseguida los comisarios le retiraron esa marca por exceder los límites de pista y su equipo decidió esperar a la parte final de la tanda para volver a intentarlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con otro juego nuevo de gomas blandas, el argentino salió cerca de los 5' finales a buscar su marca y su vuelta fue buena -1.23.912-, quedando a 0.091 de la de Albon. Sin embargo, con los segundo intentos de los demás coches, los Williams comenzaron a perder posiciones en la tabla rápidamente, hasta quedar eliminados de la fase inicial. Los cinco eliminados de Q1 fueron: Albon, Guanyu, Hamilton, Colapinto y Doohan.

Ya en el 'corralito' de prensa, contándoles sus vivencias a los medios de habla hispana Colapinto fue claro: "Después de ayer, se rompió mucho el piso. Lo reparamos pero perdimos más de 10 puntos de 'downforce' -carga aerodinámica-, que es un montón. No teníamos las piezas para reemplazar algunas partes y fue muy costoso, los daños. Perdí más de 10 pts., que es más de 3 décimas. Es un montón de performance. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para este 'finde', pero el auto no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran 'qualy', pero es lo que hay. Habíamos empezado bien el 'finde', pero de golpe nos caímos. Ahora, hay que terminar la temporada de la mejor manera y ver qué podemos hacer para el año que viene".

Cadena 3 Motor, con aportes del enviado especial de C3M, Fran Reale, desde Yas Marina y reportes de formula1.com

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/