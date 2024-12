Colapinto no pudo aprovechar sus gomas blandas y fue 20°: McLaren, al frente

Franco Colapinto no consiguió cerrar, por segunda vez, una buena vuelta con sus gomas blandas y quedó 20° en la FP3. McLaren F1 Team lideró otra vez la tabla de tiempos en tercera y última sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, con el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris en cabeza, con otro doblete que afirma el objetivo de que el equipo se lleve el campeonato de constructores el domingo.

El argentino giró solo 15 vueltas en el último ensayo, al final, colocó gomas rojas, hizo dos buenos sectores en la primera parte del circuito, pero no le fue bien en el de cierre. Tras regresar a boxes y realizar algunos ajustes, bajó su tiempo, pero con las gomas usadas no consiguió adelantar posiciones y se mantuvo 20°.

Los pilotos pilotos salieron a pista bajo el fuerte sol y 40°C en la pista cuando la sesión comenzó a las 14:30 hora local, su última oportunidad para preparar el ''set up'' para la clasificación del sábado. Fernando Alonso fue uno de los primeros en salir a la pista, con el hombre de Aston Martin en un estado de ánimo positivo cuando dijo por radio: "Creo que va a ser un buen día".

También salieron temprano los Alpine, incluido Jack Doohan, que está listo para hacer su debut en una carrera de F1 el domingo. El australiano experimentó un derrape en la última curva, aparentemente luchando por el agarre trasero, pero esto no le impidió ir más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en sus primeras vueltas.

La acción se aceleró a medida que el reloj avanzaba, con la mayoría del grupo saliendo con neumáticos blandos para sus primeras vueltas, mientras que un pequeño número se opuso a la tendencia con los medios y RB adoptó una estrategia diferente al optar por los duros.

A medida que la sesión se acercaba a su punto medio, Kevin Magnussen había sido el más rápido en una vuelta de 1m 24.470s durante lo que será el último fin de semana del danés corriendo para Haas. George Russell, mientras tanto, admitió cierta confusión sobre su Mercedes cuando informó a su ingeniero: "No estoy seguro de lo que está pasando, el auto se siente bien, solo que lento".

Por otra parte, parecía que salía algo de humo de la parte trasera del Ferrari de Carlos Sainz, una visión desagradable para el equipo después de haber sido penalizado con 10 puestos en la parrilla de salida por Charles Leclerc debido a que el auto del monegasco necesitaba un nuevo acumulador de energía el viernes.

Tras volver a boxes con dificultad, Sainz pudo reanudar su carrera y rápidamente se colocó en el segundo lugar más rápido, pero su vuelta todavía estaba a 0,161 segundos del punto de referencia establecido anteriormente por Magnussen. Pero como la mayoría de los participantes montaron neumáticos blandos nuevos para sus vueltas rápidas, Alex Albon desplazó al Haas en la cima por 0,092 segundos.

El orden siguió cambiando a medida que se conseguían más tiempos de vuelta, mientras que Max Verstappen informó que sus frenos no funcionaban y Leclerc se lamentó de que Ferrari "no estuviera en ninguna parte". McLaren, sin embargo, no parecía tener esos problemas, con Piastri siendo el más rápido con su esfuerzo de 1m 23.433s para mantenerse 0.193s por delante de su compañero de equipo Norris.

Lewis Hamilton fue el rival más cercano del equipo de Woking en tercer lugar, por delante de Verstappen en cuarto lugar, Sainz en quinto y Russell en sexto. Haas continuó con su impresionante actuación al ubicarse en séptimo y octavo lugar, con Nico Hulkenberg liderando por delante de Magnussen, mientras que Leclerc y Sergio Pérez completaron el top 10.

Yuki Tsunoda terminó la sesión en el 11º lugar para RB, con el Williams de Albon y la pareja de Alpine de Gasly y Doohan siguiendo en 12º, 13º y 14º lugar respectivamente. Alonso se adjudicó el 15º lugar, colocándose por delante de Valtteri Bottas, que competía en su último fin de semana para Kick Sauber, en 16º lugar.

Liam Lawson colocó su RB en P17, mientras que Lance Stroll de Aston Martin se hizo con P18, Zhou Guanyu fue P19 para Kick Sauber y el Williams de Franco Colapinto completó el orden en P20.

Con la sesión de práctica final del fin de semana, y de hecho de la temporada, ahora completada, los pilotos y equipos se reagruparán en el paddock y evaluarán los datos antes de regresar a la pista para la clasificación, que tendrá lugar más tarde el sábado a las 18:00 hora local (11:00 en Argentina).

Cadena 3 Motor, con aportes del enviado especial de C3M, Fran Reale, desde Yas Marina y reportes de formula1.com