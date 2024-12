Colapinto, a Cadena 3: "Hay que trabajar para el domingo estar un poco mejor"

Franco Colapinto quedó afuera en la Q3 del Gran Premio de Abu Dhabi, por lo que este domingo largará en el puesto 20, un resultado que no satisface sus expectativas de cara a su última carrera en el año por Fórmula 1, según declaró a Cadena 3.

El piloto argentino explicó las dificultades que enfrentó durante la jornada -donde terminó en el puesto 19 en la clasificación- y manifestó que "fue una clasificación complicada y un día complicado en general", y se refirió a las "pérdidas".

En ese sentido, el deportista de Pilar destacó que los daños sufridos en el piso del auto fueron un factor determinante en su desempeño. Y siguió: "Haber perdido más de 10 puntos de downforce es muy costoso. Más de tres décimas de tiempo y en una grilla tan apretada, es siempre muy costoso perder tanto".

Franco Colapinto en Abu Dhabi (Foto: Franco Reale).

También mencionó que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la puesta a punto del auto, los resultados no fueron los esperados. "Intentamos priorizar la clasificación, pero no fue ideal. Con tres décimas de downforce solamente del fondo plano, no ganás nada en las rectas, pero perdés mucho en las curvas", argumentó.

Cabe decir que la situación del auto, que debió ser reparado sí o sí "porque no tenemos otro piso", refleja los desafíos que enfrenta el equipo Williams en la recta final de la temporada.

Sin embargo, Franco concluyó la nota con Cadena 3 con un mensaje de optimismo en vistas de la carrera del domingo: "Hay que trabajar para mañana estar un poco mejor".

Informe de Fran Reale, enviado especial de Cadena 3 a Abu Dhabi.