Con expulsión: qué dice el informe del árbitro tras el polémico final de River

River cayó por 2-1 ante Atlético Tucumán en Mendoza y estalló el escándalo al finalizar el partido, el cual contó con provocaciones, golpes, insultos y la expulsión del defensor central Leandro González Pírez.

El árbitro Nazareno Arasa le mostró la tarjeta roja al defensor del “Millonario” después de un incontrolable enojo en contra del delantero colombiano Sebastián Villa, autor de uno de los goles de Independiente Rivadavia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el medio BOLAVIP, en el informe final, además de la expulsión de Pírez, la seguridad de River, Diego “La Roca” Moreno y un preparador físico de Independiente Rivadavia fueron informados. Por otro lado, el mediocampista de la “Lepra mendocina”, Lautaro Ríos no recibió la tarjeta roja como se creía.

Aun así, todo quedará en la decisión del tribunal de disciplina.

Varios protagonistas, como el propio Villa –quien le realizó gestos a la tribuna visitante- y el mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez –que fue a interceptar al delantero colombiano, totalmente enfurecido, en su trayecto al vestuario- no aparecen en el informe de Arasa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En conferencia de prensa, una vez finalizado el partido, el entrenador Marcelo Gallardo opinó sobre lo sucedido: “Lo que observo es una reacción en caliente a través de un gesto que hace un adversario. Nada justifica, esas cosas se dan en caliente. Nada justifica tener que recurrir a la violencia más allá de un mal accionar de alguien”.

“Una mala reacción puede llevar a que se genere todo lo que se generó y no está bueno que pase, no me gustan, hay que asumir la bronca y guardare. Lo que pasa es que a veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse, pero nada justifica el comportamiento de todas las personas que estaban ahí“, concluyó el “Muñeco”.