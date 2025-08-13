Kenshin Kamimura, ídolo japonés, condenado por agresión indecente sin recibir pena de cárcel

HONG KONG (AP) — El ídolo del pop japonés Kenshin Kamimura fue declarado culpable de un cargo de agresión indecente a una intérprete femenina en un tribunal de Hong Kong el miércoles, ante algunos fanáticos conmovidos.

Kamimura, un exmiembro de una banda de chicos japonesa llamada ONE N’ ONLY, fue arrestado en la ciudad del sur de China en marzo. En el mismo mes, su contrato fue rescindido debido a una grave violación de condiciones. En abril, se declaró no culpable.

Supuestamente, tocó repetidamente el muslo de la intérprete durante una cena de celebración en un restaurante.

Durante el juicio el mes pasado, la intérprete testificó a través de un enlace de video en vivo que Kamimura la había invitado a un baño en otro lugar. Después de que ella rechazó la invitación y le dijo que tenía novio, Kamimura continuó tocándole el muslo, según dijo.

La defensa argumentó que la intérprete exageró sus afirmaciones y que la supuesta invitación al baño podría no haber tenido motivos inapropiados.

El juez Peter Yu dictó la condena el miércoles, diciendo que Kamimura tocó a la intérprete de una manera que la acariciaba y que implícitamente llevaba un matiz sexual y tenía intención indecente.

“Los actos del acusado son obviamente irrespetuosos hacia las mujeres”, afirmó Yu. “Tal comportamiento debe ser condenado”.

Al solicitar una pena menor, la defensa argumentó que Kamimura anteriormente tenía un futuro prometedor y pagó un alto precio.

Después de que se anunció el veredicto, algunos de los fanáticos de Kamimura lloraron en la sala del tribunal. Pero Kamimura parecía aliviado y abrazó a su traductor de la corte cuando el juez impuso una multa de 15.000 dólares hongkoneses (alrededor de 1.900 dólares) y ninguna pena de prisión. La pena máxima por el cargo es de diez años de prisión.

Los seguidores del cantante, incluidos algunos de Japón y China continental, formaron largas filas dentro del edificio del tribunal para asegurar un asiento en la sala principal antes de la audiencia. Después de la audiencia, esperaron afuera para ver a Kamimura, quien no habló antes de irse en un automóvil.

Otros de China continental que asistieron al juicio dijeron que no eran fanáticos, pero querían saber más sobre el caso, especialmente después de ver críticas a la intérprete femenina en línea.

La estudiante universitaria Betty Zhong, de la ciudad china de Shenzhen, dijo que no era seguidora de Kamimura, pero asistió a las audiencias en Hong Kong porque a una amiga le gusta el ídolo del J-pop y quería saber qué sucedió. Dijo que le sorprendió que Kamimura fuera acusado durante una visita a Hong Kong.

“Los informes de noticias no son tan completos. Cuando vengo aquí, puedo entenderlo de manera integral y las explicaciones de ambas partes”, expresó.

Kamimura también es actor y apareció en varios dramas de televisión, incluidos la serie de amor entre chicos “Our Youth” y el popular drama “Ossan’s Love Returns”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.