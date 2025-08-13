En vivo

Sociedad

Así fue como trasladaron a Claudio Contardi tras el veredicto de su condena de 19 años

Lo trasladaron al DDI de Zárate Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal.

13/08/2025 | 14:58Redacción Cadena 3

FOTO: Así fue como trasladaron a Claudio Contardi tras el veredicto de su condena de 19 años

Claudio Contardi fue retirado del tribunal bajo un fuerte operativo de seguridad, luego de que la Justicia ordenara su condena de 19 años en la causa por abuso sexual y violencia que le inició su exesposa, Julieta Prandi.

En el material audiovisual, se ve como se retira de manera inmediata al terminar el veredicto del Juez en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

Sin ningún gesto, ni nada que decir, los oficiales se lo llevaron y lo trasladaron al DDI de Zárate Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Tras lo sucedido, Fernando Sicilia, el nuevo abogado de Contardi, confirmó a la citada agencia que van a pedir la libertad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

