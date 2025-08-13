FOTO: Mica Tinelli y Licha López se habrían separado: "Él la dejó"

Mica Tinelli y Licha López se habrían separado tras 6 años de relación. Si bien no se conocieron los motivos de esta difícil decisión, se supo que fue el futbolista quien tomó la iniciativa.

Sin brindar muchos detalles, el panelista de LAM, Pepe Ochoa dio a conocer una nueva separación en el ambiente del espectáculo, asegurando que “él la dejó porque se desenamoró”.

En el panel recordaron viejos rumores de una crisis en su relación debido a la distancia que mantenían en su día a día, sin embargo, ambos se encargaron de desmentir la supuesta crisis. Por otra parte, “la distancia” entre la pareja fue un tema que se tocó en el reality de “Los Tinelli”.

Mica y Licha se conocieron en 2019 y rápidamente entablaron una larga y duradera relación. A pesar de haber sufrido problemas por distancia, lograron superar su crisis hasta este momento en el que decidieron tomar caminos separados y ponerle punto final a su relación.