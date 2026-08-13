FOTO: Alerta amarilla por nevadas en la cordillera: el SMN advierte sobre severas condiciones climáticas

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso de alerta amarilla que abarca a las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, ante la llegada de intensas nevadas que se prevén en la franja cordillerana.

Según el informe técnico del organismo, se espera que Neuquén experimente precipitaciones nivosas continuas con acumulaciones que oscilarán entre 10 y 30 centímetros, y no se descartan episodios de aguanieve en algunas áreas. Por su parte, en diversas localidades de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, las acumulaciones podrían ser más significativas, alcanzando entre 30 y 60 centímetros, acompañadas de ráfagas intensas que dificultarán la visibilidad, un fenómeno conocido como viento blanco.

Además, se anticipa que las altas cumbres de Catamarca y Salta sufrirán vientos provenientes del oeste, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y en algunos casos, podrían superarse los 100 kilómetros por hora.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, este fenómeno climático podría generar complicaciones en la circulación vehicular y causar interrupciones temporales en las actividades diarias de la población, por lo que se ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones.

Ante este panorama, las autoridades han recomendado suspender actividades al aire libre, retirar el exceso de nieve de las techumbres de las viviendas y preparar los vehículos con equipamiento adecuado para el invierno, en caso de que sea necesario viajar.

Asimismo, se enfatiza la importancia de asegurar una correcta ventilación en los hogares para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, y se aconseja asegurar objetos sueltos en patios o balcones para evitar accidentes debido a las fuertes ráfagas de viento.