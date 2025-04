Marcela Tauro debutó en Infama con una tarde de rating y sorpresas en Ezeiza

Este domingo 13 de abril, el conocido ex Gobernador de Tucumán, José Alperovich, celebró su 70º cumpleaños. En ese contexto, la ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, fue vista en el penal de Ezeiza donde se encontraba su pareja. Al respecto, las cámaras del programa Infama, conducido por Marcela Tauro, capturaron la visita de Mirra, quien no tardó en expresar sus opiniones en las redes sociales.

Visiblemente molesta, Mirra usó su cuenta de Twitter para reaccionar a las imágenes emitidas por el programa. En sus publicaciones, dedicó palabras cargadas de ironía a la nueva conductora de Infama, diciendo: “Que siga haciendo brujerías la Tauro que por fin se le dio el programa”.

Sin embargo, la crítica de Mirra no se limitó solo a eso. También extendió su descontento planteando que no debería ser estigmatizada por estar en contacto con Alperovich. “No me van a estigmatizar por estar en una cárcel, que además voy a visitar a alguien que quiero”, escribió en sus redes, desatando así un fuerte debate sobre la ética en el periodismo y la invención de situaciones por parte de los medios.

Mirra continuó su descargo con más críticas hacia el programa. “Cero idea, lleves a quien lleves no cambia nada. El problema lo tenés vos conmigo. Vos sos una entregadora, ¡y jamás lo conté! Le pasas el teléfono de famosas a tus amigos”, aseguró, aludiendo a lo que consideró falta de ética de Tauro.

La reacción de la ganadora de Gran Hermano ha despertado el interés de medios y seguidores, quienes especulan acerca de las repercusiones que esta polémica podría tener sobre la nueva conducción de Tauro y la credibilidad de Infama. Mirra ha prometido que seguirá en el centro de la conversación y no dejará pasar este tipo de injusticias que, según ella, se emiten en televisión.