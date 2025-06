La mirada del Ieral sobre los dólares en el colchón

Por Guillermo López

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) presentó este lunes un informe sobre la economía argentina.

Titulado "Buscando el piso de la tasa de inflación , encontrando los límites al crecimiento" hace foco en la caída del IPC, que estima en torno al 1% al final del 2025, pero advirtiendo un amesetamiento en la evolución trimestre a trimestre, "confirmando que el crecimiento pasa a depender cada vez más de productividad e inversiones"

El informe (ver completo acá) pone foco en la necesidad de avanzar en las reformas estructurales pendientes.

En paralelo, resalta que "el fuerte dinamismo de importaciones de bienes y servicios reales, incluido turismo, está llevando el resultado de la cuenta corriente del balance de pagos de un superávit de 1% del PIB en 2024 a un déficit que podría acercarse a los 2 puntos del PIB en 2025".

La mejora en la actividad económica se moderará luego de una recuperación en V -sí, finalmente el salto en la actividad tuvo la forma de esa letra en 2024 y primer bimestre de 2025- y la expectativa pasa por el paso de recuperación a crecimiento.

"Para esa cuestión la clave está en la productividad de la economía vernácula, aspecto relacionado a cambios estructurales en materia impositiva, laboral y previsional", señaló Osvaldo Giordano en un encuentro realizado este lunes junto a periodistas especializados en economía en la Ciudad de Córdoba.

En ese contexto, Cadena 3 consultó al economista y exministro de Finanzas de Córdoba sobre la decisión del gobierno de ley de presentar el proyecto de la ley de "Principios de Inocencia Fiscal" que relaja los plazos y montos para utilizar dólares atesorados fuera del sistema financiero.

"Creo que la decisión que se tomó fue similar a la que tomamos en Córdoba, donde en determinado momento se puso más énfasis en mirar de un momento hacia adelante que en buscar incongruencias impositivas hacia atrás", sostuvo Giordano.

Expresó que centrarse en el historial de los contribuyentes "resultó poco eficaz" y lo que se buscó fue hacer algo simple de cara al futuro para cada contribuyente

"No me parece incorrecto (el proyecto de ley del Ejecutivo nacional) a la luz de la Argentina de hoy y no creo que sea una señal de relajamiento, de decir 'que siga la fiesta'", graficó.